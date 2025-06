Neria De Giovanni in giuria al Premio Letterario Mandrarossa ad Agrigento

Ad Agrigento, Capitale italiana della Cultura 2025, il 28 giugno si celebra la prima edizione del Premio Letterario Mandrarossa – La Sicilia che non ti aspetti, un’iniziativa che esalta l’incontro tra arte enologica e letteratura, promossa dall’azienda vinicola Mandrarossa di Menfi (Agrigento).

In Giuria, presieduta da Aldo Cazzullo, con Franco Cardini ed altri esponenti della cultura nazionale, c’è anche Neria De Giovanni che ha dichiarato: “Sono molto felice di fare questa esperienza che insegna come i prodotti enogastronomici di qualità e l’attrattiva del territorio possano esaltare ed agevolare la letteratura e la cultura legata ai libri. Il premio ha una formula inedita grazie alla creatività della scrittrice ed operatrice culturale Claudia Origoni. Infatti noi della Giuria abbiamo valutato circa 100 volumi di narrativa selezionati dalle librerie delle città che, dal 2015 a oggi, hanno detenuto il titolo di Capitale della Cultura, incluse le finaliste per il 2025, oltre a Roma, Milano e Napoli. Proprio le librerie indipendenti hanno avuto il compito di proporre i libri candidati nella fase iniziale del Premio.”

A coronamento del Premio domenica 29 giugno l’Azienda vinicola Mandrarossa cui è intitolato il concorso, offrirà lo spettacolo di Aldo Cazzullo e Modi Ovadia “Il romanzo della Bibbia” che ai primi di luglio sarà anche ad Alghero.