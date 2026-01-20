Sassari, Muay Thai Explosion torna protagonista

Un ring, tante storie e un verdetto chiaro: la 33ª edizione del Muay Thai Explosion ha riportato Sassari al centro della scena degli sport da combattimento. Nei giorni scorsi, al Tarantini Fight Club Training Center di via Venezia, MTE 33 ha acceso il pomeriggio e la serata con una lunga sequenza di incontri che hanno coinvolto atleti da tutta la Sardegna. La manifestazione più longeva d’Italia, svolta sotto l’egida Federkombat e con il riconoscimento Coni, ha confermato il format come uno degli appuntamenti più seguiti del calendario regionale della Muay Thai. A conquistare il main event è stato l’atleta di casa, Nicola Pontrandolfo. Vittoria anche per la giovane Sofia Fiori negli incontri principali del main card.

La manifestazione sassarese, organizzata da Vincenzo Casu e Angelo Tarantini, ha confermato le sue caratteristiche: dare ampio spazio ai giovani, valorizzare il confronto sportivo e costruire continuità. Così è stato per i tanti saliti sul ring sin dalle prime ore del pomeriggio, in rappresentanza delle principali scuole dell’Isola. Un lavoro di base che resta centrale per la crescita del movimento e che, anche in questa edizione, ha dato segnali concreti.

Il Team Tarantini ha chiuso l’evento con un bilancio complessivo molto positivo, grazie a prestazioni solide e a una gestione lucida dei match. A prendersi la scena sono stati soprattutto gli atleti impegnati nella main card, capaci di dare ritmo alla serata e di portare a casa risultati pesanti.

Nel main event, Nicola Pontrandolfo ha superato Matteo Fanari, imponendosi al terzo round per stop cautelativo. Un incontro intenso, combattuto, risolto con intelligenza e controllo. Prima di lui, Sofia Fiori aveva chiuso il proprio match già al primo round, vincendo anche lei per stop cautelativo contro Serena Pusceddu. Due successi arrivati prima del limite che hanno segnato il momento chiave della serata.

Sempre nella main card, Viola Delaconi (Team Tarantini) ha ottenuto una vittoria ai punti per verdetto unanime contro Sofia Melis, mentre Andrea Noce (Team Tarantini) ha ceduto ai punti ad Antonio Loria, al termine di un match equilibrato ma deciso dai giudici.

Nella preliminary card, Gianfranco Spigno ha chiuso in parità il confronto con Alberto Murgia, mentre Emma Lapegna ha superato Athena Pierotti, confermando la buona qualità del lavoro giovanile portato sul ring. Lo sguardo ora va al prossimo appuntamento. Il 21 febbraio, Sassari tornerà a ospitare gli sport da combattimento con la 19ª edizione del Fight Club Championship di MMA, che si svolgerà ancora una volta nell’ottagono di via Venezia 7.