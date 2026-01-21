Motocross mondiale, Alghero al centro della scena: il 1 febbraio scattano gli Internazionali

La pista del Lazzaretto di Alghero, spettacolare tracciato sabbioso di 1600 metri vista mare, ospiterà il primo round degli Internazionali d’Italia di Motocross Eicma, in programma il prossimo primo febbraio. Una manifestazione di massimo livello, di fatto debutto stagionale dei migliori specialisti della disciplina e una vera e propria anteprima del Campionato del Mondo. Il tracciato che sorge a pochi passi dalla celebre spiaggia algherese Le Bombarde torna a essere teatro degli Internazionali per la quarta volta, dopo le edizioni del 2016, 2021 e 2022.

Di scena i piloti delle classi 125, Mx2 e Mx1, con tante novità e un debutto storico. Ad Alghero si consumerà l’attesissimo l’esordio sulla Yamaha Yzf450 di Tim Gajser, lo sloveno che dopo 12 stagioni e 5 mondiali vinti, è sceso dalla Honda per vestirsi di blu e lanciare la sfida alla riconquista del titolo mondiale. In attesa del primo scontro con Jeffrey Herlings (Honda), in programma l’8 febbraio a Mantova nel secondo round degli Internazionali, Gajser potrà confrontarsi subito con alcuni dei piloti che gli daranno più filo da torcere, come il vice Campione del Mondo della MxGp 2025 Lucas Coenen (Ktm), che sarà in pista per la prima gara dell’anno per mettere a punto la preparazione invernale in vista del primo round della MxGp. Sarà un banco di prova importante anche per i tre piloti della Ducati, Jeremy Seewer, Calvin Vlaanderen e Andrea Bonacorsi, che come il sudafricano esordirà in sella alle Desmo450 Mx Factory. In gara anche Mattia Guadagnini, che ritrova la Ktm, e Alberto Forato, in pista per la prima volta sulla Fantic Xxf 450 ufficiale. Tra le novità più interessanti di questo 2026 anche i due nuovi piloti Beta, Jago Geerts e Rick Elzinga, specialisti della sabbia in gara con le RX450 ufficiali.

In Mx2, invece, la punta di diamante sarà Sacha Coenen (Ktm), che dovrà vedersela con i due nuovi piloti della Ducati, Ferruccio Zanchi e Simone Mancini, oltre che con Gyan Doensen (Ktm), coi fratelli Reisulis, entrambi sulle Yamaha ufficiali, e con le due Beta di Alexis Fueri e Brando Rispoli, i quali, assieme ai compagni della 450, formano un team completamente rinnovato. Tanti anche i giovanissimi della 125 provenienti da ogni parte di Europa che si cimenteranno sulla sabbia sarda in cerca della prima gloria stagionale. Tra questi già confermata la presenza del pilota di casa Gabriele Piredda (Ktm), alfiere del Motoclub Motorschool Riola. Le iscrizioni si chiuderanno il 29 gennaio, quindi è ancora presto per parlare di un elenco iscritti completo.

Nel frattempo, già aperta la vendita dei biglietti per il pubblico. Si parte dai 20 Euro per il biglietto intero, i 15 Euro per i tesserati Fmi e per i ragazzi fini ai 16 anni di età. Costeranno 0,50 € gli ingressi per i bambini fino ai 10 anni di età, ovviamente accompagnati dagli adulti. Doppia copertura per la diretta streaming, con Marco Gualdani che sarà impegnato nella telecronaca in italiano e la voce della MXGP, Paul Malin, che commenterà in inglese tutte le gare trasmesse live su federmoto.tv e su FIM-MOTO.tv La manifestazione è organizzata col supporto della Regione Sardegna, del Comune di Alghero, di Fondazione Alghero, Fmi e Off Road Pro Racing.