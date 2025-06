Monica Piredda, la forza silenziosa del Kata ai Campionati Europei 2025 di Riga

Nel palcoscenico dei Campionati Europei di Judo Kata 2025, tenutisi a Riga, la Maestra Monica Piredda ha brillato non solo per la sua presenza istituzionale ma anche per l’energia con cui ha diretto il workshop formativo sul kata, in qualità di Commissaria Capo per la Formazione per l’European Judo Union (EJU). Un ruolo che celebra la sua lunga carriera al servizio della disciplina. Sul tatami dalla tenera età, maestra Monica Piredda è oggi cintura nera 6° DAN, prima donna in Sardegna ad indossare un alto grado e a ricoprire in passato ruoli chiave nel panorama federale sia regionale come vicepresidente settore judo del Comitato Regionale della Sardegna che nazionale in qualità di componente della commissione nazionale kata prima e Presidente della Commissione Nazionale Kata FIJLKAM poi; un traguardo storico per l’isola che ha visto una maestra sarda nella Federazione. Dal 2023 è alla guida della Commissione Europea Kata Educazione.

In Lettonia, Monica Piredda ha co-condotto i lavori con il dott. Slaviša Bradić, Commissario Kata EJU, sotto il titolo “A vision shared in Riga”. L’intento: rendere il kata un’espressione pedagogica viva, non solo agonistica. Ha rilanciato l’importanza del kata negli allenamenti giovanili e ne ha promosso l’inserimento nel percorso formativo standard dei tecnici, seguendo l’idea che: “Il futuro del kata è nelle nostre mani: se adattiamo il kata in maniera che i nostri maestri ne comprendano appieno i principi e i benefici intrinsechi, possiamo iniziare a praticarlo con i giovan”. A margine dei Campionati ha spronato a integrare il kata nei riscaldamenti per favorire la performance negli shiai (combattimenti), senza gravare sulla preparazione atletica.

Sotto la guida di Piredda, l’EJU ha lanciato un serie di seminari pan-europei, tra cui il Children Kata Festival & Seminar (Tarcento, maggio 2025), volto non solo alla tecnica, ma all’apprendimento dei valori: fiducia, rispetto, concentrazione. Pur consacrandosi a livello europeo, Monica Piredda non ha mai perso il legame con Alghero. Insieme al Maestro Gavino Piredda, contribuisce ai seminari nazionali e internazionali organizzati nel dojo del Judo Club Alghero mantenendo intatta e alta la sua vocazione educativa e alla diffusione del judo nei più piccoli.

Con i Campionati Europei appena conclusi, Monica Piredda ha delineato una road‑map ambiziosa per i prossimi anni: ampliare la base del kata: coinvolgere almeno 30 paesi (dagli attuali 23);

Aumentare la partecipazione giovanile stabilendo gruppi under‑16. Sviluppare una rete capillare di tecnici e arbitri continentali; consolidare competizioni e formazione: dal Kodokan al Children Kata Festival. La carriera di Monica Piredda è un esempio luminoso di dedizione al kata e al judo, tra formazione, innovazione e senso di comunità. A Riga, ha incarnato la sua visione: un kata moderno, radicato nella tradizione e proiettato verso un futuro educativo.