Mercede – Catalunya: Ennas alla guida degli Under 14

La società Mercede Catalunya informa che da oggi gli under 14 che partecipano al campionato regionale di categoria saranno allenati da Mister Roberto Ennas che sostituisce Mariano Ibba che deve lasciare per motivi personali.

“Siamo davvero orgogliosi ed onorati di avere come mister della nostra squadra regionale Under 14 Roberto Ennas indimenticato “bomber” della Torres di Zola e C. che ci ha da subito colpiti, oltre che per il notevole curriculum calcistico, per l’altissimo profilo umano. Siamo sicuri che Mister Ennas ci aiuterà a far crescere i nostri ragazzi ed indirettamente tutto il movimento calcistico algherese nell’ottica del grande sforzo che tutti noi – nel nostro piccolo – stiamo facendo per far rinascere il calcio catalano lavorando con grande fatica nei settori giovanili. Un ringraziamento va anche a mister Mariano che fino ad oggi ha lavorato con grande dedizione e ha portato i nostri ragazzi a competere a pari livello con le piu’ importanti realtà giovanili della Sardegna” dichiara Cristian Sanna direttore sportivo Mercede-Catalunya

Roberto Ennas è stato uno dei giocatori sardi maggiormente rappresentativi degli anni 80/90. Dopo aver iniziato al muovere i primi passi nella sua Oristano insieme a Gianfranco Matteoli, Ennas inizia una lunghissima carriera fra i professionisti, prima in Lombardia poi in Abruzzo e per finire in Sardegna per 5 anni nella mitica Torres di Gianfranco Zola e Bebo Leonardi con la quale nella stagione 1986/1987 vince il campionato di C2 ottenendo la storica promozione in C1. Dopo aver militato nel Tempio , conclude la sua carriere proprio in terra catalana nella stagione 1999/2000.