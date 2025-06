Marcello Manca stupisce ancora: è campione mondiale di Free Boxe

A 38 anni ha chiuso la sua carriera professionistica da pugile, peraltro da imbattuto, ma non ha assolutamente appeso i guantoni al chiodo. Anzi, in silenzio e a piccoli passi, da grande sportivo e atleta Marcello Manca ha stupito ancora, mettendosi in gioco in una nuova disciplina, la free boxe, e portando a casa il titolo mondiale. Una disciplina con la quale Marcello ha potuto applicare le stesse qualità e gli stessi colpi che gli ha insegnato il pugilato ma anche altre mosse come unire pugni saltati, girati, pugni a martello, gomitate e l’ebbrezza di stare scalzo su un ring: tutte cose che non aveva mai provato.

“È stata una dura preparazione, nonostante non sapessi a cosa andavo incontro. Ho messo in pratica ciò che sapevo fare e ringrazio chi mi ha dato una mano, soprattutto con delle nozioni di mosse che non conoscevo, difficili da capire e da mettere in pratica in così poco tempo e con poca esperienza” le parole di Marcello Manca.

Quindi i ringraziamenti: “Ho avuto un grande supporto dal mio maestro di boxe Maurizio Muretti, che mi ha seguito sempre nella parte pugilistica. E voglio ringraziare il mio team TrainingSparta, in particolare Mario, un uomo che ancora oggi mi insegna a vivere nonostante le difficoltà della vita. E ovviamente la mia famiglia, che mi supporta da sempre, la mia compagna e futura moglie che ringrazio di aver incontrato nella mia strada”.

Da parte di Manca, inoltre, un ringraziamento agli sponsor “per avermi dato l’opportunità di brillare ancora una volta in questo Mondiale che mi ha permesso di confrontarmi con un grande atleta messicano nei pesi leggeri”.

“È un onore oggi per me portare un titolo mondiale in Sardegna, soprattutto nella mia città Alghero. E ci tengo a ringraziare gli organizzatori del The Best Of The Best, disputatosi a Roma, in primis il presidente dell’IKTA e della WIKPO, Massimo Brizzi, per questo stupendo evento a carattere internazionale con tanti partecipanti da tutto il mondo” conclude Marcello Manca.