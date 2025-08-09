All’Alguer Summer Festival arriva Manu Chao

Dopo i concerti di Fabri Fibra e Alfa, domani, 10 agosto, all’Alguer Summer Festival, anfiteatro Ivan Graziani, arriva Manu Chao, per l’unica data in Sardegna del suo Ultra Acoustic tour. L’evento, tutto esaurito da settimane, è fra i più attesi della kermesse estiva organizzata da Shining Production, in collaborazione con Roble Factory, Comune di Alghero e Fondazione Alghero.

Autentico punto di riferimento del panorama musicale internazionale, Manu Chao è da sempre considerato uno degli artisti più liberi, non conformi alle regole del mercato. Con i Mano Negra prima e da solista poi ha scritto pietre miliari della musica rock, folk e alternative e ha ispirato milioni di musicisti in tutto il globo, recentemente anche il giovane e talentuoso Alfa, con cui ha realizzato il singolo “A me mi piace”, che è già diventata la hit dell’estate in Italia ed è entrata nelle classifiche dei singoli più ascoltati in Francia, Spagna, Belgio, Svizzera e Austria.

Nel corso degli anni è stato protagonista in Italia di concerti memorabili, in grado di richiamare migliaia di persone che con lui condividono la musica e gli ideali. Il suo rapporto con il nostro Paese è veramente speciale e quest’anno Manu Chao ha deciso di tornarci per dei nuovi appuntamenti che si trasformeranno in vere e proprie feste per tutti, cantando i grandi inni della sua carriera: da “Mala Vida” a “Clandestino”, passando per “Próxima Estación: Esperanza” fino all’ultimo album “Viva Tu”.

Ad aprire la serata, l’energia sarda e il ritmo irresistibile dei Train To Roots.

Il concerto di Manu Chao ad Alghero è organizzato da Shining Production in collaborazione con Roble Factory, Comune di Alghero e Fondazione Alghero, VignaPR e Molly Arts Live. L’evento rientra nell’ambito della nuova rassegna Spettacoli di Parole: una serie di appuntamenti legati dal fil rouge della parola, intesa come forma d’arte. Spettacoli in cui la parola si fa racconto, diviene musica, apre momenti di riflessione, di incontro e di relazione. Per informazioni generali, sugli orari, modalità di accesso all’anfiteatro Ivan Graziani è possibile consultare il sito e i canali ufficiali dell’Alguer Summer Festival.