L’Eco-Ostello di Porticciolo è pronto ma resta chiuso. Forza Italia: «Immobilismo inaccettabile»

Una struttura pubblica completata, sostanzialmente pronta all’uso, ma che inspiegabilmente continua a rimanere sbarrata e priva di una gestione. Finisce nel mirino di Forza Italia il caso dell’Eco-Ostello di Porticciolo, situato nella cornice naturalistica del Parco di Porto Conte e dell’Area Marina Protetta Capo Caccia-Isola Piana. I consiglieri comunali azzurri Tedde, Peru, Bardino e Ansini hanno sollevato il problema con forte preoccupazione, parlando apertamente dell’ennesimo caso di stallo amministrativo che penalizza lo sviluppo economico e turistico della città.

L’edificio, un tempo vecchia struttura carceraria all’interno del parco e successivamente abbandonata, è stato recuperato attraverso un progetto pensato per coniugare tutela ambientale e turismo sostenibile. L’intervento strategico è stato finanziato con circa un milione di euro di risorse europee del POR FESR 2014-2020. Il piano originario prevedeva la realizzazione di un ostello ecologico con circa 20 posti letto, affiancato da spazi dedicati all’educazione ambientale e ad attività legate alla sostenibilità. Inoltre, il presidio rappresenta un tassello importante nel percorso di recupero della memoria storica dell’ex colonia penale di Tramariglio e di Casa Gioiosa, sede del Museo della Memoria Carceraria.

I lavori sono proseguiti nel corso del 2024 e, secondo il cronoprogramma aggiornato, la conclusione era prevista entro l’estate dello scorso anno. Oggi l’opera pubblica risulta ultimata, richiedendo al massimo alcune finiture marginali, ma manca ancora il passaggio fondamentale: l’affidamento della gestione per la sua effettiva apertura e fruizione.

I consiglieri d’opposizione definiscono la situazione incomprensibile e chiedono risposte chiare e certe sia al direttivo del Parco di Porto Conte sia all’amministrazione comunale. Secondo gli esponenti di Forza Italia, non è tollerabile che una struttura finanziata con fondi pubblici e strategica per il territorio resti ferma al palo senza che la cittadinanza e gli operatori economici possano comprenderne le reali ragioni.

L’accusa degli azzurri vira poi sul piano politico generale, evidenziando come ad Alghero si stia assistendo a una tendenza penalizzante, caratterizzata da infrastrutture concluse ma non operative e investimenti pubblici che non producono benefici concreti, rallentando sistematicamente le occasioni di sviluppo.

Il gruppo consiliare di Forza Italia conclude il suo intervento rivolgendo un appello perentorio al Sindaco, alla Giunta e ai vertici del Parco, affinché si attivino immediatamente per completare gli ultimi adempimenti burocratici. La richiesta è quella di pubblicare senza ulteriori indugi gli atti necessari all’assegnazione della gestione, mettendo finalmente in funzione l’Eco-Ostello di Porticciolo così come previsto dal progetto. Sostenere l’economia locale, le famiglie e le imprese, conclude l’opposizione, significa proprio amministrare correttamente le risorse dei cittadini, garantendo che le opere pubbliche vengano aperte e utilizzate nell’interesse dell’intera collettività.