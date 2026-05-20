Emilio Settembrini e la ventenne Clara conquistano il Palio di San Simplicio

Una vittoria che profuma di determinazione, amore per le tradizioni e forti legami familiari ha chiuso in bellezza l’edizione del 23° Palio della Stella di San Simplicio. A conquistare il prestigioso stendardo della Festa Manna de Mesu Maju è stato il Comune di Badesi, grazie alla magistrale prestazione di Emilio Settembrini, cavaliere originario di Santa Maria Coghinas, premiato dalla vicesindaca di Olbia Sabrina Serra. In sella alla straordinaria freschezza della cavalla Clara, un’incredibile veterana di ben vent’anni, Settembrini ha sbaragliato la concorrenza sul rettilineo di Viale Isola Bianca, centrando la stella con una precisione millimetrica e regalando una gioia immensa alla propria comunità. Quella di Emilio Settembrini non è la storia di un cavaliere che ha iniziato a gareggiare fin da bambino. La sua passione per il mondo equestre è nata a diciotto anni, dimostrando che non è mai troppo tardi per assecondare una grande vocazione. Con pazienza, dedizione e un rispetto profondo per gli animali, Emilio ha saputo costruire un binomio perfetto con la sua Clara.

La cavalla, nonostante la veneranda età per il mondo delle corse, ha dimostrato sul campo una freschezza, un’intesa e una grinta da fare invidia ai colleghi più giovani, confermando che l’esperienza e l’unione tra cavallo e cavaliere contano più di qualsiasi carta d’identità. L’emozione più grande, però, è arrivata subito dopo il traguardo. Con il cuore a mille e lo stendardo del Santo Patrono tra le mani, Emilio ha voluto dedicare questo indimenticabile successo alle persone più importanti della sua vita: sua moglie e il suo bambino di appena due anni che ha visto vincere il papà con occhi pieni di stupore e meraviglia. Volare sulla sabbia e vincere una competizione così importante è stata per Settembrini un sogno che si realizza. Una dedica d’amore pura per un successo che supera i confini dello sport e diventa una bellissima favola ancora da scrivere con i prossimi traguardi. Quindici anni di corsa alla stella sono tanti; ma la gioia di vincere a Olbia è stata incontenibile per Settembrini che ringrazia tutti, i suoi sostenitori, gli organizzatori e la sua famiglia. I prossimi appuntamenti sono vicinissimi: dopo Sorso, e Porto Torres, ad agosto l’appuntamento più atteso a Osilo con la “Corsa all’Anello”.