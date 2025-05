Le lingue di Sardegna, conferenza con il filologo algherese Francesco Ballone

Il prossimo venerdì 16 maggio, alle h. 18:00, presso la sede di Òmnium Cultural de l’Alguer, in via La Marmora n.64, si terrà la conferenza dal titolo “Le lingue di Sardegna: un primo bilancio della Legge Regionale 22/2018”. Il tema sarà trattato dal filologo algherese Francesco Ballone, membro dell’Institut d’Estudis Catalans de l’Alguer, docente nel laboratorio linguistico delle lingue minoritarie dedicato all’algherese presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università degli Studi di Sassari, e autore di materiale didattico per l’insegnamento dell’algherese nelle scuole.

La conferenza sarà occasione di riflessione sull’importante tema dell’insegnamento del catalano di Alghero dopo l’esperienza positiva del “Progetto Palomba” che ha portato l’algherese nelle scuole della città. All’incontro sono invitate le Istituzioni, i dirigenti scolastici, gli insegnanti, le associazioni e la cittadinanza.

————————————————————————

Lo dia divendres 16 de maig, a les h. 18:00, a la sede de Òmnium Cultural de l’Alguer, carrer La Marmora n.64, se tenguerà la conferència “Les llengues de Sardenya: un primer balanç de la Llei Regional n.22/2018”. Lo tema és a carrec del filòleg alguerès Francesc Ballone, membre de l’Institut d’Estudis Catalans de l’Alguer, professor al laboratori lingüístic de llengues minoritàries dedicat a l’alguerès del Departement de Ciències Humanistiques i Socials de la Universitat de Sàsser, i autor de materials didàctics per los joves de les escoles.

La conferència siguerà una oportunitat per fer una reflexió sobre l’important tema de l’ensenyament del català de l’Alguer després de l’experiència positiva del “Projecte Palomba” que ha portat l’alguerès a les escoles de la ciutat. A l’encontre son convidats institucions, directors de les scoles, mestres, professors, associacions i ciutadans.