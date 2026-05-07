L’Alta Cucina sposa Alghero: Euro-Toques Italia sceglie i vini della Cantina Santa Maria La Palma

Gli chef di Euro-Toques Italia scelgono la Cantina Santa Maria La Palma: grande cena d’autore tra i migliori professionisti della cucina e i vini simbolo di Alghero e Sardegna. La prestigiosa associazione internazionale di cuochi ha avviato una partnership con la Cantina Cooperativa di Alghero, sottolineando la grande qualità dei suoi vini, preferiti nel contesto dell’alta cucina in virtù della loro versatilità e capacità di presentare al meglio le peculiarità e sfumature di un territorio.

Martedì 5 maggio la Sala Degustazione della Cantina Santa Maria La Palma ha ospitato una prestigiosa cena firmata Euro-Toques Italia, la storica Associazione internazionale che riunisce alcuni tra i più importanti chef del panorama mondiale. L’evento ha rappresentato un momento di grande valore per il territorio di Alghero e per la Sardegna, mettendo al centro il dialogo tra alta ristorazione, identità territoriale e vino. La delegazione italiana di chef Euro-Toques – rete dei migliori professionisti della cucina al mondo – ha scelto la Cantina Santa Maria La Palma come partner della propria guida, selezionando alcuni dei vini più rappresentativi della cantina cooperativa algherese e valorizzandoli attraverso una cena esclusiva realizzata da grandi chef provenienti da diverse realtà gastronomiche italiane e sarde.

Questa scelta è il risultato di un processo di selezione condotto da alcuni tra i migliori chef italiani a livello mondiale. I vini della cantina – in particolare Novecento59, Ràfia, Recònta e l’intera linea Prestige – sono stati apprezzati e selezionati per la loro qualità e capacità di dialogare con piatti di altissimo livello, confermando la vocazione premium di una realtà cooperativa che ha saputo costruire una proposta enologica competitiva su scala internazionale. I vini di Alghero della Cantina Santa Maria La Palma diventano così riferimento ufficiale per la rete Euro Toques, un riconoscimento che valorizza l’intero territorio e l’identità profonda di queste etichette: vini che sentono il mare, segnati dal maestrale e dall’unicità di un territorio straordinario, espressione del saper fare collettivo dei soci della cooperativa.

Tra i protagonisti della serata hanno figurato lo Chef Enrico Derflingher, presidente di Euro-Toques Italia, ambasciatore della cucina italiana e uno dei più grandi chef italiani al mondo (ha lavorato per la Casa Reale inglese e per la Casa Bianca, e nel 2008 è stato premiato come Migliore Chef al mondo); Marco Marras, chef del ristorante stellato Michelin Oseleta di Cavaion Veronese; Francesco Murtas del ristorante Gambero Rosso di Bosa; Luca Pilia del ristorante Brezza di Mare; Alessandro Cocco del ristorante Abidoru di Porto Rotondo; Nicola Mura del ristorante Antica Cagliari; Gianni Mannu dell’Hotel Ristorante Mannu di Bosa; Maria Carta del ristorante Is Femminas di Cagliari e Raffaele Usai del ristorante Ambra Day di San Teodoro.

Particolarmente significativa la presenza dello Chef Derflingher, figura di riferimento della cucina italiana internazionale, che nel corso della cena ha presentato il celebre “Risotto della Regina Vittoria”, piatto iconico proposto anche a Buckingham Palace e realizzato per l’occasione con una sfumatura di Novecento59, il nuovo Vermentino Metodo Classico della Cantina Santa Maria La Palma. Un piatto simbolico, capace di unire eleganza, tecnica e identità territoriale.

L’incontro ha rappresentato anche un’importante occasione di confronto sul ruolo delle Cantine cooperative nel panorama vitivinicolo contemporaneo e sul superamento di vecchi stereotipi legati alla loro produzione. Al centro della discussione, il modello della Cantina Santa Maria La Palma: una realtà composta da oltre 300 soci viticoltori che conferiscono uve provenienti da appezzamenti differenti, con esposizioni, microclimi e caratteristiche diverse. Un elemento considerato oggi un grande punto di forza, capace di offrire ampiezza espressiva, complessità e un eccellente rapporto qualità-prezzo. Un approccio che si riflette anche nella crescita dei vini della Cantina nel settore Horeca (ristoranti e hotel).

La serata ha inoltre evidenziato l’importanza della collaborazione tra imprese, Enti e Istituzioni del territorio, grazie alla presenza di numerosi rappresentanti delle istituzioni che hanno voluto testimoniare vicinanza e sostegno al percorso della Cantina e alle sinergie tra enogastronomia, promozione territoriale e sostenibilità. Tra gli interventi, quello dell’Assessora Ornella Piras per il Comune di Alghero, insieme ai presidenti di Promocamera, Fondazione Alghero e del Parco di Porto Conte, che hanno sottolineato il valore strategico di queste collaborazioni per la crescita del territorio.

«Per noi l’avvio della partnership con Euro-Toques e l’evento ospitato nella nostra Cantina significano il riconoscimento di un percorso costruito negli anni con serietà, qualità e visione», ha sottolineato Renzo Peretto, Presidente della Cantina Santa Maria La Palma. «La presenza di grandi chef che scelgono e valorizzano i nostri vini conferma che anche una grande cooperativa può esprimere eccellenza assoluta e diventare punto di riferimento nella ristorazione di alto livello. Dietro ogni bottiglia della Cantina Santa Maria La Palma ci sono il lavoro, la competenza e la passione di oltre 300 soci viticoltori che ogni giorno coltivano un territorio unico, profondamente segnato dal mare, dal maestrale e dall’identità di Alghero. Crediamo che il futuro del vino sardo passi proprio da qui: dalla capacità di fare rete, valorizzare le nostre peculiarità e raccontare al mondo una Sardegna autentica, contemporanea e di qualità».

La cena Euro-Toques alla Cantina Santa Maria La Palma si è così trasformata in molto più di un semplice evento gastronomico: un momento di confronto e visione che sancisce un’importante partnership tra la prestigiosa rete internazionale di chef e i vini della Cantina cooperativa di Alghero e della Sardegna, apprezzati anche nel mondo della ristorazione di alto livello.