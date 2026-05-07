Arpa elettrica e fiati mediorientali: al “Lo Teatrì” di Alghero la magia di Moretti e Dünen

La world music internazionale fa tappa nella Riviera del Corallo. Sabato 9 maggio, alle ore 20:00, il palcoscenico del teatro Lo Teatrì ospiterà un nuovo appuntamento del festival “Animas, Radici e Futuro 2026”. Protagonisti della serata saranno Raoul Moretti e Mübin Dünen, che presenteranno dal vivo il loro ultimo progetto discografico, “Anima Vibrante”.

Il concerto si preannuncia come un viaggio mistico e transculturale. Al centro della scena, il dialogo inedito tra l’innovazione dell’arpa elettrica di Moretti e il fascino millenario degli strumenti della tradizione mediorientale suonati da Dünen: dal santur al duduk, passando per il cura e il nay.

L’evento, ospitato nello spazio intimo di via Manzoni 85, punta a valorizzare la vicinanza fisica ed emotiva tra performer e spettatore, cifra stilistica di un teatro che si è ormai imposto come presidio culturale d’eccellenza per la città di Alghero.

L’iniziativa nasce sotto l’egida del Festival “Animas”, ideato da Beppe Dettori (storica voce dei Tazenda) e organizzato dall’associazione Sa Perbeke. Il progetto prosegue nella sua missione di intrecciare la canzone d’autore con le radici più profonde della musica del mondo, portando nel territorio proposte d’avanguardia sostenute da partner istituzionali come il Comune di Alghero, la Fondazione di Sardegna e la Camera di Commercio di Sassari tramite il circuito Salude e Trigu.

Data la capienza limitata della sala e la natura intima dell’esibizione, l’accesso (con formula a offerta libera) è consentito esclusivamente previa prenotazione telefonica al numero 338 598 3038.