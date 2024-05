La lista di Forza Italia si presenta alla città

La lista di Forza Italia si presenterà alla stampa domani, martedì 21 maggio alle ore 19, nella sede di via via Emanuele ang. Via Brigata Sassari. 9 cittadine e 15 cittadini, rappresentativi del mondo delle imprese e delle professioni e dei servizi, che hanno scelto di mettersi a disposizione del partito di Forza Italia e sostenere il candidato Sindaco Marco Tedde. La lista vuole portare avanti l’idea della città di Alghero aperta al territorio, che sappia confrontarsi con gli altri comuni del nord Sardegna e recuperi il suo ruolo leader nel panorama turistico internazionale. Facendo sistema con Sassari e l’Area vasta. Non una gara tra nord e sud o tra nordest o nordovest, ma una collaborazione di sistema che proietti Alghero verso l’Europa.

“L’eredità liberale di Forza Italia garantirà uno sguardo aperto e attento ai giovani e al mondo dell’impresa e del lavoro, senza trascurare l’impegno per il decoro, le infrastrutture, l’allungamento della stagione e la promozione internazionale che costituiscono gli assi portanti della coalizione che sostiene Tedde” – dichiarano dal centrodestra.