La Klass Coral Alghero esce a testa alta dai play-off di serie C

Una sconfitta che chiude una stagione straordinaria per la Klass Coral Alghero che è andata oltre ogni più rosea previsione piazzandosi al terzo posto assoluto della classifica isolana. La gara di ieri ha visto vincere la squadra più attrezzata che già da pronostico era la favorita ma che solo tre giorni prima, sul parquet del Palamanchia ha visto perdere la sua imbattibilità proprio per mano algherese.

Per la cronaca la Klass Coral Alghero ha disputato i primi 5’ di gara al meglio andando oltre i 10 punti di distacco dalla formazione padrona di casa che però dopo aver preso le misure non ha concesso nulla agli algheresi.

22-22, 28-11, 18-21, 20-6 questi i parziali della gara di ieri.

Squadra e staff tecnico, i coach Fabrizio Longano e il suo vice Matteo Contini sono usciti tra gli applausi del numeroso pubblico presente sugli spalti e che per tutta la stagione non ha fatto mancare il proprio sostegno alla squadra.

“Siamo orgogliosi di quello che siamo riusciti a fare in questa stagione – ha dichiarato il presidente del sodalizio algherese, Massimo Salvatori. I nostri ragazzi ci hanno regalato un campionato oltre le migliori previsioni. Ringraziamo i coach Longano e Contini, tutti i giocatori, la dirigenza e ogni singolo tifoso per quello che hanno regalato alla Coral Alghero e alla città. Ora ci prendiamo un po’ di tempo per riposare e per ripartire al meglio nella programmazione della prossima stagione”.