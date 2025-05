La femminile FC Alghero alla DeAcademy

Due giorni intensi, emozionanti, ricchi di calcio e crescita umana: il 24 e 25 maggio le atlete della squadra Femminile FC Alghero sono state protagoniste di una straordinaria esperienza presso l’Atalanta DeAcademy. Il progetto Atalanta DeAcademy, fortemente voluto dal presidente Percassi, presente su tutto il territorio nazionale e in Sardegna coordinato da Francesco Messina, ha dato la possibilità di far vivere alle calciatrici giallorosse guidate da Rossella Soriga, un’esperienza indimenticabile.

Lo staff FC Alghero, al seguito della squadra, era composto da: Rossella Soriga, Fabrizio Tidore e Alberto Pintus. Una due giorni bergamasca intensa e ricca sotto ogni aspetto, dai preparativi del viaggio alle aspettative sportive.

“Un fine settimana memorabile, esperienza indelebile per le nostre ragazze – spiega l’allenatrice Rossella Soriga – Oltre l’aspetto sportivo ci ha colpito l’accoglienza e l’umanità dei tecnici. Due giorni intensi che ci hanno formato tanto, anche per lo staff, non si finisce mai di imparare. È stata l’occasione per creare delle belle sintonie, calcistiche e umane: questo è lo sport che ci piace”.

Emozioni e suggestioni: dal momento dell’accoglienza presso il Palace hotel a Zingonia a tutto il percorso tecnico della due giorni che lo staff dell’Atalanta ha riservato e proposto al club giallorosso fondato da Andrea Alessandrini. Dal mister Stefano Cambiaghi, referente area tecnica calcio femminile Atalanta, preziosissimo nei consigli e suggerimenti, al team Atalanta, Stefano Bonaccorso responsabile settore giovanile e Maurizio Marchesini responsabile DeAcademy Italia, che nella serata di sabato hanno accolto sui campi di Zingonia la squadra FC Alghero, fianco a fianco con la prima squadra di mister Gasperini, per un incontro/confronto con le pari età atalantine, attraverso il gioco del calcio che sicuramente rimarrà indelebile nella mente delle atlete giallorosse.