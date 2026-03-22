La FC Alghero espugna il campo del Malaspina: vittoria pesante in chiave salvezza

Importante successo esterno per la FC Alghero che, nella 9ª giornata di ritorno del campionato di Prima Categoria girone D, supera per 0-1 il Malaspina al termine di una gara combattuta e ben interpretata dalla formazione guidata da mister Movilli. Tre punti fondamentali in chiave salvezza, conquistati contro una diretta concorrente. La cronaca. Parte forte la FC Alghero che al 7’ si rende subito pericolosa: cross invitante di Pintus per Puledda che, di testa, sfiora il pallone a tu per tu con il portiere osilese Venturin. I giallorossi continuano a spingere e al 20’ è ancora Pintus a provarci con un’incursione in area e un tiro a sorpresa che termina però fuori. Due minuti più tardi è Lollo Riu a creare apprensione alla difesa di casa. Al 25’ brividi anche per gli ospiti con un pallone vagante nell’area algherese, prontamente bloccato a terra da Dore. Il Malaspina prova a reagire e al 43’ Satta tenta la conclusione, ma il tiro centrale non impensierisce Dore. Al 44’ arriva l’episodio decisivo del match: calcio di rigore per la FC Alghero per fallo su Pintus. Dal dischetto si presenta lo stesso attaccante che non sbaglia, portando in vantaggio i giallorossi. Per Carlo Pintus è la decima rete stagionale.

Nella ripresa la FC Alghero gestisce il vantaggio con ordine, pur continuando a creare occasioni. Al 57’ Gueli, di testa, manda di poco a lato. Al 78’ gli ospiti sfiorano il raddoppio in contropiede con Raimondo Serra che, servito da Pintus, calcia trovando la risposta di Venturin. Nel finale succede di tutto: all’82’ Marrosu, a porta vuota, spreca clamorosamente l’occasione del raddoppio. Un minuto dopo è ancora Raimondo Serra a rendersi pericoloso, ma la sua conclusione termina alta da buona posizione. All’88’ il Malaspina resta in dieci uomini per l’espulsione di Oggianu per proteste. Dopo i minuti di recupero arriva il triplice fischio: la FC Alghero conquista una vittoria meritata, frutto di una prestazione solida e determinata, facendo così un passo importante verso la salvezza.