Johanna, vedova Van Gogh: in scena ad Alghero il segreto di un genio immortale

Prosegue il ciclo dedicato al teatro in Sardegna con un appuntamento da non perdere: venerdì 29 novembre alle ore 20:30, il Civico Teatro “Gavì Ballero” di Alghero ospita la nuova produzione di Abaco Teatro, “Johanna, vedova Van Gogh”. Scritto e diretto da Tiziano Polese, lo spettacolo è una narrazione potente e commovente che trae ispirazione dal celebre carteggio tra Vincent Van Gogh e il fratello Theo. L’opera punta i riflettori su Johanna Borger, la giovane vedova di Theo, figura fondamentale che, con la sua tenacia, ha reso immortale il nome di Vincent.

Ritrovatasi sola a Parigi con un figlio piccolo e un’enorme collezione di dipinti di un artista totalmente sconosciuto, Johanna dedicò la sua vita a diffondere il genio del pittore olandese. Attraverso una narrazione intima, interpretata da Rosalba Piras, Tiziano Polese e Antonio Luciano, lo spettacolo ripercorre la sua instancabile e struggente lotta contro l’indifferenza del mercato dell’arte e contro i pregiudizi dell’epoca.

L’inizio è fissato per le ore 20:30. I biglietti sono disponibili presso il botteghino del teatro, che aprirà alle ore 19:00, con un costo di 12 euro intero e 10 euro ridotto. Per informazioni e prenotazioni si possono usare i numeri WhatsApp 3762486698 o 3338578630, oppure scrivere a [email protected].

L’evento fa parte della rassegna “Teatri di Prima Necessità _ Autunno ‘25”, promossa dal Teatro d’Inverno con la direzione artistica di Giuseppe Ligios, realizzata grazie al contributo della R.A.S. L.R. 1/90 art.56 e il sostegno della Fondazione Alghero M.E.T.A e del Comune di Alghero.