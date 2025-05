JazzAlguer, quarto appuntamento dell’ottava edizione

Nemmeno il tempo di riprendersi dalla bellissima serata nella suggestiva cornice del Chiostro di San Francesco con i Tide Five Quartet che JazzAlguer si prepara per un’altra data del suo ricco cartellone di questa ottava edizione. Sabato 17 Maggio h.18.00, JazzAlguer si trasferisce nelle Tenute Sella&Mosca. Salvatore Maltana (contrabbasso, elettronica), Marcello Peghin (chitarra)sono i protagonisti del quarto appuntamento di JazzAlguer 2025 con “Insulæ Songs”, una produzione originale “Insulae Lab – Centro di Produzione Musica – Berchidda”, ospitato alle Tenute

Sella&Mosca. Una rotta tracciata e loro barca in partenza dalla Sardegna con la prua che punta verso il Mediterraneo, le cui acque lambiscono le sponde dei paesi che si vorrebbero visitare.

L’intento è quello di scrivere nuove musiche e arrangiare composizioni della musica antica popolare delle isole del Mare Nostrum. Le sonorità sono date da strumenti acustici con innesti di elettronica per un sound moderno la musica che ormai viaggia da secoli. Nel repertorio di questo concerto sono presenti pezzi originali dei due musicisti e momenti in solo. La campagna abbonamenti è aperta con alcune importanti novità che prevedono tre nuovi format: Jazz in Cantina, Jazz Club e Jazz World.

Tutti i dettagli sono contenuti nelle pagine Facebook e Instagram di JazzAlguer. Info e Prenotazioni: +39 3758732735 – [email protected]