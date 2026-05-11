JazzAlguer, il bebop approda tra le vigne: il Simone Faedda Trio in concerto alle Tenute Sella&Mosca

La musica d’autore incontra il fascino del paesaggio rurale. Prosegue il viaggio di JazzAlguer, la rassegna curata dall’associazione Bayou Club Events, che per il suo terzo appuntamento sceglie una delle cornici più iconiche del territorio: le Tenute Sella&Mosca. Sabato 16 maggio, a partire dalle ore 18:00, il grande prato della tenuta si trasformerà in un auditorium a cielo aperto per ospitare il Simone Faedda Trio. Un evento pensato per vivere il jazz in totale libertà: l’organizzazione invita infatti il pubblico a portare con sé un telo o una piccola seduta per godersi il concerto a stretto contatto con la natura.

Al centro della scena il giovane e talentuoso chitarrista turritano Simone Faedda, leader di una formazione che vede Marco Occhioni al contrabbasso e Bruno Brozzu alla batteria. Il trio nasce con l’obiettivo di esplorare le radici del jazz, attingendo a piene mani dall’American Song Book e dai capolavori del bebop. Il sound della band si ispira in particolare alla genialità di giganti del pianoforte come Bud Powell e Thelonious Monk, riletti attraverso la sensibilità moderna e le corde della chitarra di Faedda.

Nonostante la giovane età, Simone Faedda vanta un curriculum di rilievo internazionale. Protagonista in festival e club di prestigio, ha collaborato con nomi del calibro di Harry Allen, Benny Benack III e Rossano Sportiello. Il suo percorso discografico conta lavori come “Watering The Roots” e “Good ‘Ol Days”, che testimoniano una maturità artistica capace di dialogare con i grandi maestri oltreoceano.

Sotto la direzione artistica di Massimo Russino, la nona edizione di JazzAlguer si conferma un tassello fondamentale dell’offerta culturale sarda, inserita nel prestigioso circuito nazionale di ItaliaJazz. L’evento gode del sostegno della Regione Sardegna (Assessorati al Turismo e alla Cultura), della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Alghero e della Camera di Commercio di Sassari attraverso il bando Salude & Trigu, con il patrocinio del Comune di Alghero.