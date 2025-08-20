JazzAlguer accoglie Tullio De Piscopo: il tour “I colori della Musica” pronto ad incantare Alghero

Tullio De Piscopo sbarca ad Alghero con il concerto “I colori della Musica” pronto a catturare il pubblico del Quarter, venerdì 22 Agosto per il tredicesimo appuntamento dell’ottava edizione di JazzAlguer. Dopo lo straordinario concerto di Amii Stewart che ha incantato il pubblico dell’Anfiteatro “Ivan Graziani” con il suo “Back To My Roots”, il viaggio di JazzAlguer e il suo ricco cartellone prosegue dentro le mura del centro storico dove ritrova l’abbraccio del Quarter. Venerdi’ 22 agosto alle 21.30, sarà il grande artista napoletano, Tullio de Piscopo a catturare il pubblico con i ritmi e il sound de “I colori della Musica”, tour 2025. Tullio De Piscopo, leggenda della musica italiana e internazionale, ha tracciato un segno indelebile con il suo stile, il suo ritmo e i suoi colori e tutti i dettagli che provengono direttamente dalle sue origini. La sua personalità musicale e il suo stile sono universalmente riconosciuti e testimoniati dalle grandi storiche collaborazioni con artisti del calibro di Astor Piazzolla, Quincy Jones, John Lewis e il Modern Jazz Quartet, Gerry Mulligan, Richie Havens, Chet Baker, Don Costa. E in Italia Pino Daniele, Mina, Fabrizio De André, Franco Battiato, Severino Gazzelloni. E poi nel jazz Enrico Intra, Franco Cerri, il quintetto di Basso-Valdambrini, Renato Sellani, Luciano Milanese, Dino Piana, Kay Winding. De Piscopo è un caposcuola del sound mediterraneo, riconosciuto con premi importanti quali l'onorificenza dall’Accademia Medicea, il Leone d’Oro alla carriera, il premio 100 eccellenze italiane e il recente premio Tenco per i ‘Suoni della Canzone’.

Biglietti in vendita su TicketOne e Mailticket Italia. Info e prenotazioni +39 3758732735 – [email protected] . L’ottava edizione di JazzAlguer, con la direzione artistica di Massimo Russino, è promossa dall’associazione culturale Bayou Club Events, con il contributo dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della RAS – Regione Autonoma della Sardegna, l’Assessorato al Turismo della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Alghero e della Camera di Commercio IAA di Sassari nell’ambito del bando Salude&Trigu; Con il patrocinio del Comune di Alghero. La Rassegna è nel circuito nazionale di ItaliaJazz.