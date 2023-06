Infrastrutture, nuovo incontro Solinas-Salvini. In arrivo 30 milioni extra

“Siamo più che mai determinati a realizzare le infrastrutture strategiche che l’Isola attende da tempo e i nuovi investimenti, in particolare, consentiranno di dare un rinnovato impulso a tutte quelle opere che potranno così avere un’adeguata copertura finanziaria”. Lo dichiara il Presidente della Regione Sardegna e Commissario per le grandi opere incaricato dal Governo, Christian Solinas, esprimendo soddisfazione per il risultato dell’incontro, ieri a Roma, con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini.

“L’incontro di oggi (ieri, ndr) è stata l’opportunità per fare il punto sulle infrastrutture e sugli investimenti per la Sardegna. Abbiamo chiesto garanzie per le opere commissariate e l’impegno del Governo a incrementare ulteriormente le risorse non può che essere accolto favorevolmente. Sulle grandi opere viarie, oltre al completamento della Sassari-Alghero, che partirà a breve e per il quale abbiamo recentemente siglato un accordo con Anas, c’è la più completa attenzione, in particolare al nord per la Olbia-Arzachena-Palau e al sud per il completamento della SS195, oltre agli interventi di messa in sicurezza sulla SS130. L’immediata disponibilità da parte del Governo di un ulteriore finanziamento di 30 milioni a copertura dell’aumento dei costi per la realizzazione delle opere rappresenta un segnale di attenzione verso l’Isola. Lo sviluppo della Sardegna passa per infrastrutture moderne e funzionali alle necessità del territorio. Per raggiungere questo obiettivo stiamo mettendo in campo ogni strumento a nostra disposizione e in questo solco proseguiremo con forza l’interlocuzione con il Ministero”, conclude il Presidente Solinas.