Il surf al femminile torna a Porto Ferro: al via la nona edizione del Girl Surf Power

Torna a Porto Ferro uno degli appuntamenti più rappresentativi dello sport e del surf al femminile italiano. Aspettando il semaforo verde per “scegliere il weekend più adatto alla sfida all’onda sulle acque della baia sassarese sita nella costa nord occidentale della Sardegna, la Bonga Surf School presenta la nona edizione del Girl Surf Power (patrocinato FISSW), manifestazione che negli anni ha saputo trasformarsi da semplice incontro/confronto tra surfiste in momento di riferimento e sfida sportiva capace di unire sport, inclusione, sostenibilità e partecipazione. La principale novità del 2026 è proprio l’ampliarsi della manifestazione, che per la prima volta si svilupperà nell’arco di due intere giornate. Un’evoluzione che porterà – sulla spiaggia e in acqua – non soltanto la tradizionale gara non competitiva ma anche attività artistiche, iniziative sociali, momenti dedicati al benessere e occasioni di confronto aperte alla comunità.

Nato spontaneamente come giornata da condividere tra ragazze accomunate dalla passione per il mare, il Girl Surf Power è cresciuto esponenzialmente anno dopo anno fino a diventare un simbolo del surf femminile in Sardegna (ed oltre), uno spazio in cui la disciplina si afferma come strumento di incontro, libertà ed espressione personale. Tra le novità più attese spicca l’Expression Session Vintage, una speciale sessione dedicata allo stile classico del surf anni sessanta e settanta. Le partecipanti entreranno in acqua con tavole retrò e costumi ispirati all’epoca, celebrando una delle stagioni più iconiche della cultura surf internazionale.

Accanto all’attività sportiva troveranno spazio un mercatino creativo e solidale dedicato all’artigianato, al vintage e alle autoproduzioni, momenti dedicati alla Surf Therapy e al benessere attraverso il mare, ed il coinvolgimento di Associazioni e realtà del territorio impegnate nel sociale e nell’inclusione. Anche l’arte sarà protagonista grazie alla presenza di Vincenzo Ganadu, che realizzerà una performance di live art incentrata sul rapporto tra oceano, sostenibilità e recupero creativo. L’artista sarà inoltre coinvolto nella giornata di pulizia della spiaggia, trasformando i materiali raccolti durante l’attività in un’opera capace di raccontare il valore della tutela ambientale.

Anche quest’anno il Girl Surf Power conferma la sua vocazione inclusiva grazie ad attività pensate per coinvolgere persone di età ed esperienze differenti, supportate dal personale qualificato della Bonga Surf School. In questo contesto si inserisce il nuovo Surf Therapy Day, dedicato ai benefici fisici e relazionali dell’esperienza in acqua. Il cuore dell’evento continuerà a essere la storica gara non competitiva, che mette al centro stile, interpretazione dell’onda e spirito di condivisione più che il risultato agonistico. Confermate le categorie Junior, Softop e Funboard & Longboard, con la partecipazione di surfiste provenienti dall’Isola e dalla penisola.

A sostenere la manifestazione sarà ancora una volta Sundek, storico marchio internazionale legato alla surf culture e partner consolidato dell’iniziativa, da anni vicino ai valori di libertà, autenticità e partecipazione femminile promossi dall’evento. Per due giorni Porto Ferro diventerà così un luogo di incontro tra sport, creatività e comunità, confermando il Girl Surf Power come una delle esperienze più riconoscibili e identitarie del panorama surfistico italiano.