Alghero debutta nel Barocco: il mandolino di Vivaldi accende il Teatro Civico

Per la prima volta nella sua storia, il Festival internazionale di musica antica “Note senza tempo” fa tappa ad Alghero. L’appuntamento è fissato per sabato 6 giugno, alle ore 20:30, quando il Teatro Civico ospiterà il concerto “Il Mandolino nel Barocco”, un evento che mette al centro lo strumento principe della tradizione popolare italiana, qui declinato in una raffinata veste colta.

Protagonista della serata sarà l’ensemble abruzzese “Benedetto Marcello”. Sul palco si intrecceranno le trame sonore dei violinisti Gianfranco Lupidii e Luca Matani, sostenute dal clavicembalo di Ettore Maria Del Romano, in un dialogo serrato con il mandolino solista di Francesco Mammola.

Il viaggio musicale si snoderà sull’asse Venezia-Napoli, i due grandi epicentri che hanno reso il Barocco un’epoca d’oro per le arti. Il repertorio proporrà un percorso affascinante tra rigore accademico e immediatezza popolare, aprendosi con la Sonata in Re maggiore di Michele Mascitti e il Concerto in Sol maggiore di Giuseppe Giuliano, per poi entrare nel vivo con i celebri concerti in Do maggiore e Re maggiore di Antonio Vivaldi. Dopo l’esecuzione della Sonata numero sei in Re minore di Giovanni Sammartini, il programma troverà la sua ideale conclusione in una serie di raffinati arrangiamenti dedicati al repertorio ormai classico e intramontabile della grande canzone napoletana.

L’ingresso al concerto è gratuito, ma prevede l’obbligo di prenotazione online attraverso il modulo dedicato (clicca qui per il Form di prenotazione).

La manifestazione, firmata dalla direzione artistica di Daniele Cernuto, è organizzata dall’associazione Dolci Accenti con il patrocinio e il supporto della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna e dei comuni di Sassari, Porto Torres, Alghero, Uri e Castelsardo. L’evento è inoltre inserito all’interno del network regionale “Salude&Trigu” (VIII edizione) della Camera di Commercio di Sassari. Per maggiori informazioni e per consultare il programma dettagliato è possibile visitare il sito ufficiale www.notesenzatempo.it.