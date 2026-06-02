Alghero rafforza il peso politico nei giovani di FdI: Auriemma entra nel direttivo provinciale

«A nome del coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia rivolgiamo le nostre congratulazioni ad Alessio Auriemma per l’elezione nel Coordinamento Provinciale di Gioventù Nazionale, avvenuta in occasione del congresso provinciale celebrato a Sassari». Così Pino Cardi, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Alghero, Alessandro Cocco, capogruppo consiliare, e Marco Di Gangi, responsabile regionale del Dipartimento Turismo FdI, e gli altri membri del coordinamento cittadino.

«È un riconoscimento importante – dichiara Pino Cardi – per un percorso fatto di militanza, serietà e presenza costante. Alessio si è distinto non solo nell’organizzazione giovanile, ma anche nel lavoro quotidiano del partito. Proprio per questo ho ritenuto di indicarlo come vicecoordinatore cittadino di Fratelli d’Italia già all’età di 22 anni». Fratelli d’Italia Alghero rivolge inoltre «le migliori congratulazioni a Gaia Brau, 25 anni, studentessa di Chimica, eletta presidente provinciale di Gioventù Nazionale. A lei e all’intero coordinamento, composto anche da Giorgio Saddi, Alessandro Sanna e Luca Babudieri, auguriamo buon lavoro».

Per Alessandro Cocco «la presenza di Auriemma rafforza la rappresentanza di Alghero negli organismi provinciali e conferma la crescita di una nuova generazione politica preparata, radicata e pronta ad assumersi responsabilità». Marco Di Gangi sottolinea infine che «Gioventù Nazionale rappresenta una scuola di militanza, formazione e identità. Il consolidamento e la crescita del movimento giovanile nel territorio provinciale costituiscono una realtà sempre più tangibile, oltre che un’ottima prospettiva per tutto il partito».

«A tutti gli eletti – concludono – i migliori auguri di buon lavoro, certi che sapranno portare avanti questo incarico con entusiasmo, disciplina e spirito di servizio».