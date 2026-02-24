Il Centro Taekwondo Alghero brilla su due fronti: pioggia di medaglie tra Oristano e Busto Arsizio

Una domenica da incorniciare per il Centro Taekwondo Alghero, protagonista di una straordinaria impresa sportiva su due fronti agonistici di altissimo livello. Gli atleti della Riviera del Corallo hanno onorato i colori sociali distinguendosi contemporaneamente nel Campionato Interregionale Forme e Freestyle di Oristano e nella prestigiosa vetrina internazionale dell’Insubria Cup 2026, ospitata a Busto Arsizio.

Il risultato più altisonante arriva proprio dalla Lombardia, dove Marco Are ha conquistato il gradino più alto del podio nella categoria Senior -58kg (cinture rosse). Dopo aver superato con autorità le fasi eliminatorie, Are ha dato vita a una finale al cardiopalma contro un validissimo esponente della Nazionale Elvetica, riuscendo a piazzare il colpo della vittoria proprio all’ultimo secondo. Un oro pesante che premia la costanza e la determinazione mostrate in ogni sessione di allenamento.

Parallelamente, la spedizione impegnata a Oristano ha confermato l’eccellenza tecnica della scuola algherese nelle specialità delle forme. Tre i titoli di campioni interregionali portati a casa grazie alle prove impeccabili di Luca Nieddu, Alice Fanello e Miriam Spennacchi, a cui si aggiunge il prezioso bronzo conquistato da Gioele Riu. Notevoli anche le prestazioni degli altri ragazzi in gara che, pur non raggiungendo il podio, hanno dimostrato una crescita tecnica significativa davanti ai giudici regionali.

Il successo di questa doppia trasferta è il frutto di un grande lavoro di squadra coordinato dal presidente PierFranco Carta e dai tecnici Pietro Oggianu e Gabriele Marras. La società ha voluto rivolgere un ringraziamento speciale ai genitori, il cui supporto è fondamentale per la crescita dei giovani atleti, e al Comitato Regionale FITA per l’impegno profuso nella promozione del taekwondo in Sardegna.