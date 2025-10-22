Il Campionato Italiano Rallycross fa tappa in Sardegna

La Sardegna si prepara a diventare il centro nevralgico del motorsport nazionale. Tutto è pronto alla Ittiri Arena per il round sardo del Campionato Italiano Rallycross 2025, che promette di regalare un nuovo, spettacolare capitolo del tricolore. Da venerdì 24 a domenica 26 ottobre, la pista di Musellos ospiterà l’appuntamento atteso da piloti, team e appassionati che convergeranno nel nord dell’isola per un fine settimana all’insegna di competizione, passione e adrenalina. L’evento, promosso dalla Ittiri Arena Group con il sostegno fondamentale della Regione Autonoma della Sardegna e in collaborazione con ACI Sassari e Comune di Ittiri, si annuncia imperdibile.

Cresce l’entusiasmo tra gli iscritti, con una partecipazione significativa di giovani piloti pronti a misurarsi per la prima volta sul tecnico tracciato sardo. Per molti di loro sarà il debutto assoluto a Ittiri, una sfida che conferma la vitalità del movimento e l’attrattività del Rallycross come palestra ideale per il futuro del motorsport italiano.

Teatro della manifestazione è la Ittiri Arena, circuito permanente omologato FIA e ACI Sport, riconosciuto come una delle strutture più versatili a livello nazionale. Con i suoi tre distinti tracciati (rallycross, autocross e area fuoristrada), l’impianto non è solo un palcoscenico per gli eventi sportivi, ma anche sede per corsi di guida sicura e sportiva. Ristrutturata nel 2016, l’Arena ha già dimostrato la sua caratura internazionale, ospitando nello stesso anno una memorabile prova speciale del WRC davanti a oltre 16mila spettatori.

A rendere ancora più coinvolgente l’evento, sarà l’ingresso gratuito per il pubblico. Gli appassionati potranno assistere alle gare dalle tribune naturali dell’impianto, vivere da vicino l’atmosfera unica e usufruire delle aree ristoro e dei punti food & drink attivi per tutta la durata della manifestazione. Dal 24 al 26 ottobre, Ittiri si prepara dunque a tre giorni di azione off-road e adrenalina. Il cuore pulsante del Rallycross italiano batterà forte in Sardegna, promettendo emozioni indimenticabili per tutti gli amanti delle quattro ruote.