Herbert Ballerina “Come una catapulta”: il debutto teatrale fa tappa ad Alghero

Dopo aver conquistato il pubblico tra televisione, cinema, social e librerie, Herbert Ballerina – al secolo Luigi Luciano – è pronto a fare il grande salto sul palcoscenico con il suo primo spettacolo teatrale, Come una catapulta. Prodotto da Paolo Ruffini per Vera Produzione, lo show farà tappa in Sardegna con due date: il 27 agosto a Capoterra (Parco Urbano) e il 28 agosto ad Alghero, nell’ambito dell’Alguer Summer Festival.

L’appuntamento algherese si terrà nella suggestiva cornice de Lo Quarter, ed è organizzato da Shining Production in collaborazione con Roble Factory, all’interno della rassegna Spettacoli di Parole: un ciclo di eventi che celebra la parola come forma d’arte, attraverso performance in cui il linguaggio diventa racconto, musica, riflessione.

Il titolo Come una catapulta è già di per sé una dichiarazione d’intenti: lo spettacolo promette di trascinare lo spettatore in un universo surreale, nel quale si mescolano comicità nonsense, ironia pungente e riflessioni surreali sul quotidiano.

Il pubblico che conosce Herbert Ballerina per le sue iconiche performance insieme a Maccio Capatonda – in particolare nei panni del mitico Pino Cammino – sa che l’assurdo è di casa. Ma sul palco, il comico spiazza ancora di più. Tra scatoloni sparsi ovunque, un busto di Fred Bongusto e un ritmo serrato di sketch, Herbert racconta a modo suo temi come i traslochi, i tatuaggi di coppia, gli architetti satanici, i medici allucinanti (o allucinanti?), gli amici animali e persino il Molise, che – ci tiene a sottolinearlo – esiste davvero.

Ma non finisce qui. Lo spettacolo è un vero e proprio viaggio comico nei paradossi della vita moderna: Robocop in crisi esistenziale, Elon Musk e Pablo Picasso nella stessa frase, Michael Jordan e Will Smith protagonisti di sferzate di ironia che alternano il grottesco all’assurdo.

Il tutto condito da quella lucida (auto)ironia che è ormai il marchio di fabbrica di Herbert. Un’ora abbondante di sketch, monologhi e improvvisazioni dove ogni elemento – dalla scenografia ai tempi comici – è studiato per divertire, ma anche per sorprendere.

I biglietti per entrambe le date sarde sono disponibili online su TicketOne e nei punti vendita autorizzati. Se siete in cerca di uno spettacolo che vi faccia ridere in modo diverso dal solito, Come una catapulta è l’occasione perfetta per lasciarvi travolgere dalla comicità irriverente di uno dei volti più originali della scena italiana.