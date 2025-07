Grande folla per i Carmina Burana al porto di Alghero

Un grande spettacolo ha inaugurato ieri sera una nuova sinergia tra de Carolis , Comune di Alghero e Fondazione Alghero. Una serata che resterà certamente nei ricordi del folto pubblico che ha invaso ieri sera la banchina del porto di Alghero dove sono andati in scena I “Carmina Burana” di Carl Orff.

I canti goliardici in latino del XII-XIII secolo da sempre affascinano gli spettatori per gli effetti sonori percussivi alternati a melodie accattivanti. Ieri sera la magia creata da Orff è stata perfettamente resa dalla produzione proposta dal de Carolis all’interno del progetto “La grande lirica d’estate” già sperimentato con successo negli ultimi anni a Sassari all’interno della stagione lirica realizzata con il contributo del Ministero, della Regione, del Comune di Sassari e della Fondazione di Sardegna.“Un evento straordinario- ha dichiarato il Sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto .che prima dell’inizio della serata ha rivolto suoi saluti al pubblico insieme a direttore del de Carolis Alberto Gazale – Uno spettacolo di qualità che Alghero ha voluto accogliere nella sua splendida scenografia naturale e che farà da apripista per nuove e importanti collaborazioni con l’Ente de Carolis, a cui vanno i ringraziamenti per la grande serata offerta agli algheresi e ai visitatori. Vogliamo continuare a lavorare in sinergia con l’Ente, con l’idea di aprire una nuova fase che vede Alghero protagonista anche in questo straordinario segmento di eventi di piazza” Alberto Gazale ha rivolto quindi il suo pensiero ad Antonello Lambroni stimato corista del de Carolis, in organico anche nella produzione dei Carmina Burana, da ieri in terapia intensiva perché rimasto vittima di un grave incidente. “Per un artista l’emozione più bella è il riconoscimento del pubblico – ha detto Gazale – vorrei iniziare questa serata dedicando ad Antonello il vostro applauso”.

Sul palco un organico imponente di circa 200 artisti, acclamato dal pubblico per l’ottima prova. Applausi infiniti per l’Orchestra, il coro del de Carolis e del coro del Friuli Venezia Giulia diretti in maniera precisa ed efficace da Francesca Tosi, bravo anche il coro delle voci bianche diretto da Salvatore Rizzu. Di particolare fascino e virtuosismo le interpretazioni dei Solisti: Domenico Balzani (baritono), Evgeniya Vukkert, (soprano) Antonino Siragusa (tenore).

L’esaltante invocazione alla Dea Fortuna, la celebrazione della primavera, l’ode alla passione carnale e l’intimo e spirituale inno all’amore. Nella cornice delle mura e dell’antico porto dell’ Alguer il ritmo coinvolgente e ipnotico dei “Carmina Burana” ha catturato ed entusiasmato il pubblico sino al termine del concerto che si è concluso con un acclamato bis e una sentita standing ovation.