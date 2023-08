Granchio blu, oggi la Commissione. Mulas pronto a portarne uno

In queste settimane il granchio blu è salito alla ribalta a livello nazionale. Anche ad Alghero. La Sardegna, peraltro, risulta una delle regioni più colpite.

Se n’è parlato in una recente riunione della Commissione Ambiente, convocata dal presidente Christian Mulas che proprio nei giorni scorsi ha pescato un esemplare nella laguna del Calich, che sembra ugualmente in sofferenza. “Lo porto in commissione” ha annunciato, mostrando anche una foto.