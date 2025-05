Gran Fondo Andalas Strade Sarde, Piras fa il bis

Eros Piras fa il bis ad Alghero e vince per il secondo anno consecutivo la Gran Fondo Andalas Strade Sarde. L’atleta ha tenuto fede a quanto detto, mettendo in gara tutto se stesso e trovando la vittoria , nonostante la forte resistenza di Antonio Marongiu e Saverio Casula. La corsa, svoltasi su un percorso decisamente straordinario nei suoi scorci panoramici, ha regalato emozioni fino alle ultime battute.

Piras si conferma dunque il più forte rappresentante locale. Il corridore del Donori Bike Team ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 4h12’53”, tempo necessario per coprire i 139 km per 2.534 metri di dislivello del percorso sardo. Rispetto alla vittoria dello scorso anno, l’atleta ha trovato una decisa resistenza in Marongiu, corridore della SardiniaBike School che ha chiuso a 28” ma anche in Casula (Il Fornaio Macomer), staccato di 44”. Più lontano Giovanni Puggioni(Dueppi Cycling Team) a 2’32”, quinto Andrea Pisanu (Ciclo Club Antonio Manca) a 8’16”.

“La gara, patrocinata dal Comune di Alghero e sostenuta dalla Fondazione di Sardegna, ha avuto il sostegno di molte delle principali associazioni e imprese del territorio, dimostrandosi ancora una volta una valida vetrina di una zona della Sardegna tanto affascinante dal punto di vista paesaggistico e naturalistico, quanto ancora relativamente poco conosciuta” – hanno dichiarato gli organizzatori.