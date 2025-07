Gianluca Gotto: ‘Le Tre Vie del Benessere’ a Lo Quarter

Ci sarà anche Gianluca Gotto a impreziosire l’estate di Alghero, in occasione della nuova edizione dell’Alguer Summer Festival. Il 5 agosto, Gianluca Gotto porterà nella Riviera del Corallo il suo nuovissimo talk, intitolato “Le Tre Vie del BenEssere” e dedicato alla “scienza della vita: l’Ayurveda. Gianluca Gotto, a differenza di quanto precedentemente comunicato, sarà ospite nella dimensione intima e suggestiva de Lo Quarter, nel centro storico di Alghero, non presso l’anfiteatro Ivan Graziani di Maria Pia. ( ulteriori informazioni su www.alguersummerfestival.com )

Dopo il successo della precedente tournée, Gianluca Gotto torna sul palco con un nuovo talk alla scoperta della “ scienza della vita ”, l’Ayurveda, l’antichissimo sistema di conoscenze che insegna a prevenire e curare i malesseri del corpo, della mente e dello spirito. In un’epoca segnata dalla frenesia e dallo stress, questa millenaria saggezza indiana offre strumenti pratici per ritrovare equilibrio e benessere, a partire da un principio fondamentale: conoscere sé stessi e vivere in armonia con la propria natura. Più di un semplice evento, sarà un’occasione di ispirazione, condivisione e crescita personale, che va a impreziosire il programma della nuova edizione della kermesse algherese, giunta quest’anno alla sua quarta edizione.

Gianluca Gotto nasce a Torino nel 1990, ma a vent’anni lascia l’Italia e si trasferisce prima in Australia e poi in Canada. Dal 2015 abbraccia uno stile di vita nomade, lavorando da remoto con la sua passione per la scrittura, viaggiando per il mondo e facendo base in Oriente. Oggi condivide aneddoti di viaggio, insegnamenti zen e spunti di riflessione attraverso i suoi libri, il podcast e i talk dal vivo, con la missione di aiutare le persone a vivere con più consapevolezza, serenità e libertà.

Il suo lavoro esplora il benessere in ogni sua dimensione: da un lato, il coraggio di cambiare vita, trovare la propria strada e realizzarsi; dall’altro, la pace interiore scoperta attraverso il buddhismo, le pratiche orientali e la meditazione. Nel 2018 pubblica il suo primo libro, Le coordinate della felicità, seguito da altri cinque bestseller editi da Mondadori: Come una notte a Bali, Succede sempre qualcosa di meraviglioso, La Pura Vida, Profondo come il mare leggero come il cielo e Quando inizia la felicità. I suoi libri hanno venduto oltre un milione di copie e il suo TEDx “Come essere felici ogni singolo giorno” è il più visto di sempre tra quelli in lingua italiana.

I biglietti per per l’appuntamento organizzato da Shining Production, in collaborazione con Comune di Alghero e Fondazione Alghero, sono disponibili su ticketmaster.it, TicketOne e presso i punti vendita autorizzati. Ad Alghero è possibile acquistarli anche all’Atelier#3 via Carlo Alberto 84, Alghero (SS), mentre a Sassari, presso la sede de Le Ragazze Terribili, in via Roma 144 – infoline 079.278275