Futsal Alghero Cup 2025, un successo oltre ogni aspettativa

Si è conclusa con uno straordinario successo la quinta edizione della Futsal Alghero Cup, confermando il torneo come uno degli appuntamenti di riferimento nel panorama giovanile del futsal in Sardegna. Svoltasi nei giorni scorsi presso il Palacorbia di Alghero, la manifestazione ha visto la partecipazione di numerose squadre suddivise in tre categorie d’età: Under 15, Under 17 e Under 19. Il torneo ha rappresentato molto più di una semplice competizione: è stata una vera e propria festa dello sport, capace di coniugare agonismo, fair play e socialità. Le partite, tutte caratterizzate da un alto tasso tecnico e competitivo, hanno coinvolto e appassionato giovani atleti, famiglie, curiosi e appassionati, trasformando il palazzetto in un’arena di entusiasmo per ben 11 serate consecutive.

Un’atmosfera elettrizzante che ha reso ogni gara un momento speciale, capace di lasciare il segno in tutti i presenti. La partecipazione attiva anche di giovani provenienti da altre società sportive e da discipline differenti, spinti dalla curiosità e dal crescente interesse per il futsal, testimonia il ruolo fondamentale che questo sport continua a ricoprire nel territorio. Il futsal si conferma così un potente strumento di crescita personale e sociale, a servizio delle nuove generazioni e della comunità algherese. A parlare sono i numeri: quasi 400 persone presenti alle finali e oltre 3.000 presenze complessive nei 10 giorni di manifestazione all’interno della struttura di via Pacinotti. Un risultato che ci riempie di orgoglio e che ci sprona a continuare su questa strada. La serata conclusiva è stata impreziosita dalle premiazioni in ricordo di Piero Doro, figura storica per il futsal in Sardegna, a cui sono stati intitolati i premi per i migliori portieri delle tre categorie.

Un momento toccante, vissuto insieme ai suoi familiari e alla presenza dell’assessore Enrico Daga e del consigliere comunale Luca Madau, che hanno premiato tutti gli atleti partecipanti. Il nostro impegno continua con l’obiettivo di offrire ai giovani eventi sportivi di qualità, che possano rappresentare un vero e proprio megafono per il futsal, creando format coinvolgenti e accessibili. Perché crediamo nello sport come strumento educativo, inclusivo e aggregante. Futsal FC Alghero ringrazia tutte le società, i tecnici, i volontari, le famiglie e i sostenitori che hanno contribuito al successo della Futsal AlgheroCup 2025. L’appuntamento è già fissato al prossimo anno, per un’edizione ancora più grande