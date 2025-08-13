Fratelli d’Italia in piazza ad Alghero: “Tra la gente per costruire il futuro del Paese”

Grande affluenza e partecipazione attiva al gazebo informativo organizzato da Fratelli d’Italia sul Lungomare Barcellona di Alghero. L’iniziativa, parte di una campagna estiva di ascolto e dialogo sui territori, ha offerto un’occasione di confronto tra cittadini e rappresentanti istituzionali del partito di governo.

Sotto il sole di metà agosto, sono stati in tanti ad avvicinarsi al punto informativo, attratti anche dalla distribuzione dell’Enigmistica Tricolore, un originale strumento di comunicazione politica pensato per raccontare – in modo semplice e coinvolgente – l’identità, i valori e le principali azioni del Governo guidato da Giorgia Meloni.

A dialogare con i presenti c’erano, tra gli altri, i deputati Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera, e Salvatore Sasso Deidda, presidente della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni. Con loro anche la consigliera regionale Francesca Masala, i responsabili dei Circoli FdI di Alghero e Sassari, Pino Cardi e Luca Babudieri, e i consiglieri comunali Pietro Pedoni (Sassari) e Alessandro Coco (Alghero).

“Siamo qui per parlare con la gente, spiegare ciò che è stato fatto e ascoltare proposte e suggerimenti – hanno spiegato i rappresentanti del partito –. Crediamo che il senso più autentico del fare politica risieda nel confronto diretto con i cittadini”.

L’iniziativa rientra in un più ampio programma di eventi estivi volti a rafforzare il rapporto tra istituzioni e cittadini, anche lontano dai palazzi romani. Nei prossimi giorni, infatti, il tour di Fratelli d’Italia proseguirà in altri comuni della Sardegna, mantenendo al centro del dialogo i temi della trasparenza, della partecipazione e della coerenza con il mandato elettorale.