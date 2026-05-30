Destra Democratica Italiana riparte da Alghero: via alla nuova fase organizzativa

Destra Democratica Italiana lancia la sua nuova fase organizzativa partendo dalla Sardegna. Il direttivo del movimento si è riunito ad Alghero alla presenza del segretario nazionale Gianfranco Langella, registrando la partecipazione di numerosi rappresentanti territoriali sia in presenza che in videoconferenza. Al centro del dibattito i temi chiave per lo sviluppo isolano e nazionale, dai trasporti al turismo, passando per l’impresa, la formazione politica e l’autonomia territoriale, con l’obiettivo di strutturare una forza politica radicata e moderna.

La principale novità emersa dal vertice algherese è il varo ufficiale della piattaforma nazionale del movimento. Il nuovo strumento digitale consentirà la gestione delle iscrizioni online e permetterà ai cittadini di partecipare attivamente alla stesura dei programmi. Attraverso il sito ufficiale sarà infatti possibile aderire gratuitamente, richiedere la tessera associativa per l’anno in corso e avanzare proposte di candidatura in vista delle future tornate elettorali, sia comunali che regionali. La scelta di azzerare i costi di tesseramento risponde alla precisa volontà di non gravare sulle tasche dei cittadini, garantendo la massima libertà di partecipazione.

Dal punto di vista dell’assetto politico, il movimento ha confermato la centralità del proprio simbolo, inteso come un contenitore aperto alle esperienze civiche e amministrative della Sardegna e del resto d’Italia. Il pilastro ideologico resta una forte visione federalista e autonomista, basata sul principio che ogni regione possiede peculiarità economiche, identitarie e culturali che richiedono risposte differenziate e una maggiore autonomia decisionale per valorizzare le reali necessità dei singoli territori.

Ampio spazio è stato dedicato al ricambio generazionale. Il direttivo ha annunciato che a fine settembre riprenderanno le attività della Scuola Politica, un percorso formativo completamente gratuito rivolto in particolar modo ai giovani che desiderano avvicinarsi all’amministrazione pubblica e alla crescita del territorio. Il progetto vedrà il pieno coinvolgimento di “Gioventù Tricolore”, l’ala giovanile del movimento, e punterà sul passaggio di competenze da parte di amministratori e professionisti esperti, con l’obiettivo di formare una classe dirigente preparata e legata alle proprie radici.

Forte delle rappresentanze già attive nell’isola, Destra Democratica Italiana apre quindi le porte a cittadini, professionisti e amministratori locali per consolidare la struttura del movimento in questa delicata fase di riorganizzazione regionale e nazionale.