Il karate algherese brilla agli esami Csen: la Martial Gym diventa un modello in Sardegna

Il karate algherese fa bottino pieno a Uri, confermandosi una delle realtà più solide e in crescita nel panorama marziale della Sardegna. In occasione della sessione annuale d’esami organizzata dallo Csen (Centro Sportivo Educativo Nazionale), ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, ben otto atleti della Why Company Martial Gym Alghero hanno conquistato il grado superiore, superando le severe prove davanti alla commissione regionale con il massimo dei voti e i complimenti ufficiali dei docenti.

L’appuntamento rappresenta il culmine di un anno di sacrifici e duri allenamenti per tutte le cinture marroni desiderose di effettuare il grande salto e per le cinture nere che puntano ad avanzare di livello attraverso i “Dan”. I criteri per l’accesso all’esame sono rigorosi e legati a precisi vincoli di età e anni di pratica. Per indossare la cintura nera di primo Dan sono infatti necessari almeno 14 anni di età e quattro anni di attività continuativa, mentre per il secondo Dan la soglia sale a 18 anni, a cui si aggiungono almeno due anni di permanenza nel grado precedente. Il percorso diventa ancora più selettivo per il terzo Dan, un livello già decisamente elevato che richiede un ulteriore incremento sia dell’età anagrafica che dell’anzianità di grado.

La delegazione della palestra algherese ha superato in blocco l’esame dimostrando una preparazione tecnica eccellente in tutte le categorie. Hanno conquistato la tanto desiderata cintura nera e il titolo di primo Dan Costantino Nurchis, Emanuela Marzeddu, Lisa Musso, Cristian Contu e Raffaele Ellage. Ha brillantemente avanzato il proprio percorso Tiziano Perrone, che ha ottenuto la qualifica di secondo Dan, mentre a raggiungere il prestigioso traguardo del terzo Dan sono stati i veterani Roberto Meloni e Alessandra Terzolo.

Con questo ennesimo successo collettivo, la Why Company Martial Gym di Alghero compie un ulteriore salto di qualità. La società, già ampiamente nota per i brillanti risultati agonistici ottenuti sui tatami regionali e nazionali, si sta progressivamente trasformando in un vero e proprio punto di riferimento per l’intera isola, non solo per il crescente numero di cinture nere formate ma anche per la qualificazione dei propri quadri arbitrali.