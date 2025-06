Focs de Sant Juan, il salto del fuoco chiude tre giorni di festa

Una notte magica sotto il segno dell’amicizia e della fratellanza sugellate dal salto del fuoco e dalla divinazione del piombo. Un legame quello stretto nel rito del comparatico che diventa indissolubile. La spiaggia di San Giovanni è stata ancora una volta scenario di qualcosa di affascinante e ricco di significato. La magia della notte del salto del fuoco si è ripetuta con le comari e i compari uniti in un grande cerchio con al centro la fiamma che brucia. Successo per i Focs di Alghero organizzati dalla Pro Loco Alghero Riviera del Corallo con il contributo di Comune di Alghero, Alghero Turismo, Regione Autonoma della Sardegna, Salude&Trigu, Fondazione di Sardegna.

La serata del 23 Giugno è iniziata presto, con il grande corteo che ha percorso tutta la Rambla, Aperto dalla Banda Musicale “A.Dalerci di Alghero”, seguita da autorità, dalla Flama del Canigò portata dall’Omnium Cultural de L’Alguer, dai quartieri e le borgate algheresi e da tutti i figuranti, candidate e le canditati al salto del fuoco, chiuso dalle due colle castellere Los Mataresos de L’Alguer e Sants con le loro suggestive torri umane. Sosta davanti la Chiesetta di San Giovanni aperta in occasione dei festeggiamenti. A narrare quanto accadeva sulla spiaggia le calde voci dI Maurizio Pulina, in italiano, e di Carla Valentino. in catalano, mentre il commento tecnico è stato affidato a Pino Lignuso. Ad aumentare il pathos il Live set di Francesco Medda Arrogalla. L’artista sonoro sardo ha affascinato con la sua creativa e sofisticata sonorità. Sulla sabbia la coreografia AᗺᗷA di Antonio Bissiri e dei suoi danzatori che hanno accompagnato il pubblico fino al tramonto, quando la barca di luce di Fabio Loi, portata da candidate e candidati arriva quasi dall’orizzonte e si ferma li, dove tutto si sta compiendo.

L’artista di fuoco Chandy De Falco ha incantato con la sua performance e accesso, attingendo dalla Flama del Canigò, il grande falò accompagnato dagli applausi delle persone che hanno letteralmente invaso l’area attorno alla spiaggia. Un fuoco che non brucia ma lega ed è simbolo di buoni auspici. Ad arricchire ogni momento le voci del Coro Polifonico Matilde Salvador e del coro “a cuncordu” di Santo Lussurgiu. Prima del salto del fuoco la purificazione dei piedi in mare. Per tre volte le coppie di comari e compari hanno saltato il fuoco facendosi la promessa di un legame che durerà nel tempo suggellata da abbracci e sorrisi. Sono stati realizzati (Do.Da Flores) oltre 400 mazzetti di erbe che sono stati distribuiti ai candidati e alle candidate e ai volontari.

Alla direzione artistica è stata confermata Chiara Murru, che da oltre 10 anni coordina e rinnova la tradizione. All’artista e regista algherese il compito di legare insieme gli eventi che sono riusciti a restituire insieme un momento straordinario e intenso. Il rito ha regalato emozioni e pathos incredibili grazie alla collaborazione anche dei volontari dei comitati che hanno partecipato attivamente. Una partecipazione incredibile, si sono sfiorate le 250 coppie, che rende merito al grande impegno organizzativo. E così anche quest’anno la Pro Loco di Alghero è riuscita a dar vita ad una festa che ha unito tutta la città e che cresce di anno in anno. Nella tre giorni dei Focs di Sant Joan è stata celebrata anche la Festa della Musica 2025 con “Le Vele per il Verdi”, sabato 21 mentre domenica 22 si è disputata la seconda edizione del Palio di Sant Joan di Vela Latina, organizzata insieme alla Lega Navale, sez. di Alghero, l’associazione Vele Latine, il Comitato della Pietraia, e l’A.s.d Il Marinaio al quale hanno preso parte, quartieri e borgate cittadine e i centri commerciali naturali.

Un’edizione di successo che ha coinvolto la città e la popolazione registrando numeri notevoli sotto l’aspetto della partecipazione con la Pro Loco Alghero che punta a far crescere questa manifestazione sempre più e ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, istituzioni e associazioni e tutti coloro che vi hanno preso parte.