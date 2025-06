Festa dels Focs de Sant Joan, concerto di Angelo Maresca a Santa Maria La Palma

Come vuole la tradizione, l’Obra Cultural de l’Alguer, in collaborazione con l’associazione Impegno Rurale e l’associazione Plataforma per la Llengua de l‘Alguer, organizza per il giorno 23 giugno, alle ore 20.00, al cortile delle ex-scuole medie di Santa Maria La Palma, la Festa dels Focs de Sant Joan con un concerto di Angelo Maresca, cantautore, chitarrista e custode delle tradizioni musicali di Alghero. Come sempre alla fine del concerto gli amici dell’associazione Impegno Rurale hanno previsto un assaggio di prodotti locali. Sarà una opportunità per vivere una notte in compagnia della buona musica algherese in un clima di armonia, semplicità e cordialità.

L’iniziativa è inserita nel programma generale della Festa dels Focs de Sant Joan orgnazzita dal Comune di Alghero, dalla Fondazione Alghero, dalla Pro Loco Alghero con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, di Salude & Trigu e della Fondazione Alghero.