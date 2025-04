Fertilia, ritorna il Trofeo San Marco

Il 25 aprile, Festa della Liberazione, in occasione delle celebrazioni anche del patrono di Fertilia San Marco, le acque antistanti la vivace frazione di Alghero, si animeranno con le vele della nuova edizione del Trofeo San Marco, la regata di derive organizzata dal Circolo del Mare di Fertilia, affiliato alla Federazione Italiana Vela.

La manifestazione, promossa dal direttivo del circolo, guidato dal presidente Armando Meloni, nasce con l’obiettivo di radunare tutti gli appassionati di vela in un clima di sport, passione e condivisione. Il Trofeo San Marco è infatti aperto a tutte le tipologie di derive e si distingue per la sua vocazione inclusiva, capace di unire velisti esperti e giovani promesse del mare. In palio, oltre alla vittoria nella propria classe, l’ambito Trofeo San Marco, un’opera unica realizzata dall’artista di Alghero Monica Bardino, sul quale ogni anno viene inciso il nome del vincitore.

Dopo il successo della scorsa edizione, la regata cresce ancora nei numeri: quest’anno, tra gli equipaggi partecipanti, spiccano gli atleti della Snipe – classe in forte crescita in Sardegna, nata proprio al Circolo del Mare quattro anni fa e oggi tra le più numerose d’Italia – e i giovani allievi della scuola vela estiva e invernale del circolo.

«Sarà un vero spettacolo tutto da gustare, anche da terra – sottolinea il presidente del Circolo del Mare Armando Meloni – la regata potrà infatti essere seguita direttamente dalla suggestiva piazza San Marco, nel cuore di Fertilia. Un evento reso possibile – prosegue – grazie ai regatanti, lo staff posa boe e ai giudici della Federazione Italiana Vela, in particolare Marcello Solinas, da sempre impegnato per una buona riuscita delle regate, e a tutti i soci che dal Circolo del Mare hanno messo a disposizione le strutture».