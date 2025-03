FC Alghero travolgente, vince 6 – 2 contro il Porto San Paolo

La FC Alghero vince facile contro il Porto San Paolo. 6 – 2 il finale di una partita giocata praticamente a senso unico, soprattutto nel primo tempo dove i giallorossi hanno realizzato quattro reti. Nel secondo tempo, la squadra di mister Peana, ha pensato più a controllare il risultato. Nel corso della partita spazio a diversi giovani, tra i quali il centrocampista Zanda (autore di una doppietta), l’attaccante Porcu (un gol nel finale di primo tempo) e il difensore Merella.

Per la cronaca, dopo tre minuti, calcio di rigore a favore della Fc Alghero per fallo di mano di Brundu. Dal dischetto calcia capitan Pintus e sigla il vantaggio giallorosso. La Fc Alghero tenta più volte l’affondo e il Porto San Paolo si difende con ordine. Al 26’ Fc Alghero vicino al raddoppio con Pilo, lanciato da Pintus, che a tu per tu con Fideli calcia di poco fuori. Al 30’ punizione dal limite di Pintus con la palla che sfiora l’incrocio dei pali alla sinistra di Fideli. Il raddoppio per gli algheresi è nell’aria: al 32’ cross in area ospite, arriva Zanda e insacca il pallone del 2-0. Al 40’ tris della Fc Alghero: Pintus serve un prezioso assist a Nuoto che di piatto destro sigla il 3-0. Fc Alghero padrone del campo. Al 45’ arriva il poker con Massimo Porcu che supera Fideli in uscita. Si va al secondo tempo e al 51’ la Fc Alghero sigla il 5-0 in contropiede con Zanda. A questo punto la Fc Alghero arretra il baricentro e, al 70’, concede il gol al Porto San Paolo con Campa su azione di rimessa. Con un largo vantaggio la Fc Alghero ha evidenziato un calo di concentrazione e all’82’ è arrivato il secondo gol ospite con un tiro dalla lunga distanza di Seu che si è insaccato sotto la traversa. Nel finale arriva il sesto gol della Fc Alghero: Cherchi lanciato in contropiede entra in area e serve un assist per Zappino che sigla il 6-2 finale.