FC Alghero, sconfitta senza attenuanti contro l’Ittiri Sprint

Sconfitta nell’ultima gara casalinga della stagione per il FC Alghero. 0 – 3 il finale contro l’Ittiri Sprint nella penultima giornata del girone D di Prima Categoria. Per la cronaca, buona partenza degli ospiti che mettono in difficoltà la difesa giallorossa in un paio di occasioni. Prima occasione degna di nota per la FC Alghero al 13’ con Pintus che, dopo uno scambio con Riccardo Peana, calcia di poco a lato. FC Alghero vicino al gol al 22’ con Riccardo Nuoto, ben servito da Andrea Peana, che si invola verso la porta difesa da Floris e colpisce l’interno della traversa. Al 28’ ospiti in vantaggio con bomber Porcheddu che insacca in contropiede. FC Alghero pericoloso al 37’ con Pintus che punta la porta ospite e calcia alto. Al 40’ tre palle gol consecutive mancate dagli avanti algheresi: prima Zappino di testa, poi Pintus e Marrosu che hanno trovato un Floris in forma. Al 42’ sono gli ittiresi a sfiorare il raddoppio con Cuccu che dalla lunga distanza impegna Frau.

Nella ripresa il FC Alghero avanza il baricentro. Al 55’ Nuoto si propone in avanti ma viene fermato dall’arbitro per un fallo alquanto dubbio. Ci prova Zappino al 59’ ma la palla finisce a lato di pochissimo. Al 65’ Frau insuperabile con due nelle parate su altrettanti tiri ravvicinati degli ittiresi, ma al 67’ nulla può su un tiro dalla lunga distanza di Cuccu. Un bel gol per l’attaccante ospite. FC Alghero giù di tono così lo Sprint ne approfitta per siglare il terzo gol con Cuccu al 77’. Dopo un gol annullato agli ospiti, il FC Alghero si fa rivedere in avanti con un tiro velleitario del giovane Mirko Loi al suo esordio con la prima squadra. Mirko Loi, classe 2009, è uno dei prodotti del settore giovanile della FC Alghero, cresciuto nella scuola calcio Nettuno. Al 90’ ci prova Pintus ma Floris ribatte di pugno. Si conclude così con una sconfitta l’ultima in casa del FC Alghero. Una sconfitta senza attenuanti. Domenica prossima ultima gara stagionale sul campo del Malaspina.