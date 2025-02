Fc Alghero, pesante ko sul campo del Monte Alma

Pesante sconfitta per la Fc Alghero sul campo del Monte Alma nella sesta giornata di ritorno del campionato di Prima Categoria girone D. 6 – 1 il finale di una partita dove sono venuti fuori tutti i limiti della squadra giallorossa. Una partita che per gli algheresi, scesi in campo con diverse assenze, era iniziata benissimo con il gol del vantaggio di Zapino dopo 11 minuti di gioco. Poi, a parte qualche azione d’attacco nel primo tempo, si è visto solo il Monte Alma.

Per la cronaca, inizia bene il Monte Alma che , al 5’, non sfrutta al meglio un pallone perso in fase difensiva dalla Fc Alghero. I nulvesi recuperano palla, si presentano di fronte a Frau, ma l’arbitro fischia il fuorigioco. All’11’ Fc Alghero in vantaggio: Zappino che un minuto prima aveva sfiorato il palo destro, riceve palla da Pilo, supera il diretto marcatore e deposita la palla alle spalle del portiere di casa Murtas. Il Monte Alma cerca spiragli in avanti e al 16’ impensierisce la difesa algherese con un colpo di testa di poco a lato. Al 29’ il Monte Alma trova il pareggio con Garbuio che prende palla in una affollata area algherese e insacca sotto la traversa. Alla mezz’ora doppia occasione per la Fc Alghero, prima con Pilo che chiama Murtas alla deviazione in angolo, poi sul corner seguente è stato Pintus con un tiro dal limite a saggiare i riflessi del numero uno di casa che devia nuovamente in angolo. Al 35’ ci prova nuovamente il Monte Alma con una punizione di Zilli neutralizzata da Frau. Occasionissima per la Fc Alghero al 40’ con un colpo di testa di Pilo che sfiora la traversa. Nel finale di primo tempo il Monte Alma ribalta il risultato con un bel gol di Fadda che calcia di potenza da fuori area e insacca all’incrocio dei pali.

Si va al secondo tempo e dopo un minuto il Monte Alma triplica con Simone Medas con un tiro dal limite. Gol che spezza le gambe alla squadra algherese che è crollata lasciando la strada libera ai padroni di casa che hanno dilagato. Ancora Medas per i padroni di casa che al 50’ sigla il 4-1 con un rasoterra imparabile per Frau. Al 72’ quinto gol del Monte Alma con Chiesa da fuori area. All’84’ il sesto gol del Monte Alma con il nuovo entrato Falchi. Per la Fc Alghero una sconfitta pesantissima che deve far riflettere.

Intanto il vice presidente Gianluca Marras interviene a fine gara: “In questo momento difficile, è fondamentale affrontare la situazione con sincerità e determinazione. Non stiamo onorando la maglia come dovremmo, e questo è inaccettabile. È giunto il momento di tirare fuori il coraggio e dimostrare chi siamo davvero. Gli infortuni – prosegue Marras – sono una realtà con cui dobbiamo convivere, ma non possono essere una scusa per la mancanza di reazione. Bisogna reagire, unirsi e combattere fino all’ultimo minuto. Chiedo sinceramente scusa alla società e a tutti coloro che ci supportano per la figuraccia di oggi. Meritate di più”.