Dall’aula al campo globale: Il Tecnico Sportivo AFM prepara ad Alghero i professionisti del futuro

Il corso AFM ad indirizzo sportivo dell’Istituto Roth-Piazza Sulis ha ufficialmente avviato le attività per l’anno scolastico 2025-2026, confermandosi un punto di riferimento nell’educazione tecnico-sportiva per Alghero e l’intero hinterland. Il corpo docente, composto da esperti del settore, offre un approccio innovativo che combina solidità teorica e pratica sul campo. Gli studenti sono guidati nello sviluppo di competenze analitiche e di una visione critica sui fenomeni sportivi contemporanei, grazie a metodologie all’avanguardia e attività diversificate. Il Dipartimento di Scienze Motorie del corso sportivo, composto dai docenti Antonio Carboni, Rita Caria, Francesco Messina e Alberto Truddaiu, lavora incessantemente per trasmettere agli studenti non solo conoscenze tecniche, ma anche una profonda comprensione del ruolo sociale dello sport.

Il corso risponde in modo efficace alla crescente domanda di giovani interessati a diventare professionisti o esperti qualificati nel settore sportivo. Questo percorso formativo assume una rilevanza strategica, specialmente in un contesto che vede Alghero e il suo territorio come palcoscenico di eventi sportivi di rilievo nazionale e internazionale. L’Istituto collabora attivamente con l’Amministrazione Comunale, la Fondazione Alghero, l’Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale e diversi enti di promozione sportiva.

L’obiettivo è favorire lo sviluppo di un sistema turistico-sportivo integrato, generando impatti positivi sul piano economico e sociale. Tra gli appuntamenti di spicco che si sono tenuti o si terranno in città e nel territorio, e che coinvolgono il percorso formativo, si annoverano: i Campionati Studenteschi (provinciali e regionali), il Campionato del mondo di triathlon, gli Internazionali di Tennis in carrozzina “Sardinia Open”, il Campionato del mondo di tennis in carrozzina, il Campionato del mondo di ironman e AlgueRunway 2026.

Il Dirigente Scolastico, Angelo Parodi, sottolinea l’importanza di questo percorso che integra scienze motorie e cultura sportiva, promuovendo valori essenziali come autostima, rispetto delle regole e benessere. L’approccio inclusivo dell’Istituto permette di personalizzare i percorsi didattici, contribuendo all’integrazione culturale e alla prevenzione del disagio giovanile. L’educazione sportiva è vista come un’opportunità per vivere lo sport come libertà e gioia, con la missione di formare studenti che siano protagonisti non solo del loro apprendimento, ma anche della comunità sportiva di Alghero.