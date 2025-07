Cinema delle Terre del Mare: al Quarter il film “Kyuka: before summer’s end”

La lotta contro la cementificazione della propria terra e il dramma di una famiglia, raccontato come in un viaggio di formazione, sono al centro dei nuovi appuntamenti con Cinema delle Terre del Mare, il festival organizzato dalla Società Umanitaria di Alghero dove mare e settima arte si intrecciano.

Martedì 15 luglio il festival fa per la prima volta nella sua storia tappa a Santa Teresa Gallura dove alle 22 nel Cinema Arena Odeon è atteso il regista corso-italiano Frédéric Farrucci con il Le Mohican (Il Moicano).

Presentato lo scorso anno alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia nella sezione Orizzonti Extra, Le Mohican (Francia, 2024, 87’) affronta il tema della speculazione edilizia, e dell’avidità e paura che vi ruotano intorno, raccontando la storia di Joseph, uno degli ultimi pastori di capre rimasti sulle coste della Corsica. “Joseph combatte contro l’abusivismo edilizio in mano alla mafia locale che vuole costruire un complesso residenziale sulla sua terra. Nonostante le minacce e le intimidazioni, non si arrende. Per tutti diventa il Mohicano, simbolo di resistenza e bersaglio di una spietata caccia all’uomo attraverso tutta l’isola”.

È nel segno delle produzioni internazionali anche la giornata di lunedì 14 luglio a Lo Quarter dove sarà proposto il film Kyuka: before summer’s end (Grecia, Nord Macedonia, 2024, 105’) del regista Kostis Charamountanis.

Presentato lo scorso anno al Festival di Cannes, e in concorso quest’anno al Trieste Film Festival questo lavoro ambientato in Grecia racconta di Babis, padre single che decide di portare i due figli adulti in vacanza in barca a vela sulla suggestiva isola di Poros, dove tutti trascorrevano insieme l’estate prima che la sua ex moglie se ne andasse, lasciando i figli ancora piccoli… Al termine della proiezione l’attore protagonista, Simenon Tksakiris dialogherà con il pubblico.

La giornata di lunedì chiude anche la sezione Tuffi, dedicata ai bambini e alle bambine dai 5 ai 10 anni: alle 21,30 nel SummerBeach Village del Lido San Giovanni sarà proiettato in anteprima nazionale Scirocco e il regno dei venti (Francia, Belgio, 2023, 80’) di Benoît Chieux. Il film ha per protagoniste Juliette e Carmen, due sorelline di 4 e 8 anni che riescono ad aprire un varco verso il mondo descritto nel loro libro preferito, Il Regno dei venti. Ma trasformate in gatti, vengono catturate e separate…

Il film sarà preceduto, alle 20,30 da Giocacinema, un’attività divertente e istruttiva sul rapporto tra cinema e mare a cura di MiniClub SummerBeach Ichnu (Info: [email protected]).

Cinema delle Terre del Mare è realizzato dietro la direzione artistica di Alessandra Sento.

Il festival aderisce alla Rete CineFestival Sardegna, ed è sostenuto da Regione Autonoma della Sardegna, Comune di Alghero, Fondazione Alghero, Fondazione di Sardegna e Camera di Commercio di Sassari-Progetto Salude & Trigu.