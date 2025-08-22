Christian del Bo’ e Mimmo Pirisi, incontro tra presidenti del Consiglio comunale a Porta Terra

Incontro a Porta Terra tra Presidenti del Consiglio Comunale. Mimmo Pirisi ha ricevuto Christian Dal Bo’, il Presidente del Consiglio comunale di Conegliano Veneto, da qualche giorno in vacanza in città.

Insieme all’Assessore alle Finanze Enrico Daga e al Consigliere comunale Giampietro Moro, il presidente dell’Assemblea Civica Pirisi ha scambiato opinioni e considerazioni sul ruolo e sulle diverse esperienze maturate alla guida della carica istituzionale.