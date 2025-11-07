Centro Taekwondo Alghero fa incetta di medaglie agli Interregionali di Orosei

Il Centro Taekwondo Alghero ha lasciato il segno ai Campionati Interregionali Combattimento Sardegna che si sono svolti ieri a Orosei, portando a casa un ricco bottino di quattro medaglie: un oro, un argento e due bronzi. La società ha schierato quattro atleti, tutti protagonisti di performance di alto livello.

A brillare più di tutti è stato il giovane Lorenzo Granata (cat. Junior -59kg bianche/gialle) che, all’esordio, ha conquistato la medaglia d’oro. Granata ha vinto di misura sia la semifinale che la finale, dimostrando subito grande determinazione.

Un meritato argento è andato a Chiara Casabona (cat. Senior -46kg bianche/gialle), anch’ella alla sua prima competizione, autrice di un bel combattimento.

Due medaglie di bronzo hanno completato il medagliere algherese. La prima è stata conquistata da Riccardo Bardi (cat. Cadets -49kg nere), che per un soffio non è riuscito ad accedere alla finale. La seconda medaglia di bronzo è arrivata da Marco Are (cat. Senior rosse/nere), che, non avendo agganciato il peso nella sua categoria (-58kg), ha coraggiosamente combattuto in quella superiore (-68kg), offrendo comunque un’ottima prestazione.

La dirigenza del Centro Taekwondo Alghero ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti: “Complimenti a tutti. I ragazzi hanno dimostrato impegno e preparazione. Ringraziamo in primis i genitori per il fondamentale supporto in trasferta, il presidente PierFranco Carta e i tecnici Pietro Oggianu e Gabriele Marras per l’eccellente preparazione degli atleti.”

La manifestazione è stata organizzata sotto l’egida del Comitato Regionale FITA Sardegna.