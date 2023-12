C’è Consiglio: test Bilancio per sindaco e maggioranza

Settimana importante per la politica algherese. Sabato mattina il Consiglio comunale sarà chiamato ad approvare il Bilancio di previsione.

Si tratta di un test per la maggioranza di centrodestra, attraversata in queste settimane da tensioni e polemiche. Particolarmente duro il botta e risposta tra il sindaco Conoci e Forza Italia sul futuro di Alghero In House e sulle risorse inizialmente non previste. Il gruppo azzurro ha annunciato la presentazione di un emendamento, dal canto suo il primo cittadino ha garantito sulla stabilità dei lavoratori e sul futuro della In House.

L’ultima seduta del 2023 del Consiglio rappresenta dunque un crocevia importante per il centrodestra algherese, con i numeri “ballerini”. Il rischio è che si ripeta quanto accaduto in occasione della Variazione, con il casus belli delle risorse per il turismo destinate altrove e la crisi sfociata con il ritiro delle deleghe ai due assessori forzisti. Ma, in questo caso, un voto contrario al Bilancio significherebbe fine anticipata della consiliatura.