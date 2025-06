Carmina Burana, grande attesa per il concerto lirico al Porto di Alghero

Due successi in due giorni per “La Grande Lirica d’Estate” dell’Ente de Carolis che sta conquistando sempre di più il pubblico. Sul palco 200 artisti tra orchestrali e coristi impegnati in uno dei concerti lirico-sinfonici più amati dal pubblico: I “Carmina Burana” di Carl Orff inserito nella stagione 2025 dell’Ente de Carolis realizzata grazie al contributo del Ministero, della Regione, del Comune di Sassari e della Fondazione di Sardegna. Il calore del pubblico e gli applausi hanno accompagnato anche il secondo concerto in Piazza d’Italia a Sassari che, dopo una lunga ovazione, si è concluso, come la sera precedente, con un acclamato bis: il brano “Fortuna”.

Ottima la prova dell’Orchestra, del coro del de Carolis e del coro del Friuli Venezia Giulia grazie alla direzione efficace di Francesca Tosi, molto bene anche il coro delle voci bianche diretto da Salvatore Rizzu. Di grande fascino le interpretazioni dei Solisti: Domenico Balzani (baritono), Evgeniya Vukkert,(soprano) Antonino Siragusa (tenore). Fonica Alberto Erre. L’ultimo appuntamento con i “Carmina Burana” è per domani martedì 1 luglio alle 22 alla banchina Dogana del porto di Alghero. Il concerto è realizzato grazie al patrocinio e al contributo del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero.

I biglietti per I carmina Burana ad Alghero sono disponibili online sul sito dell’Ente: marialisadecarolis.it e presso Biglietteria Alghero via Carlo Alberto 88 (tutti i giorni dalle 18 alle 21). Telefono 3514142798 -3514603357