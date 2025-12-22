Cap d’Any a l’Alguer: il teatro protagonista al Civico con tre appuntamenti imperdibili

Il palcoscenico del Teatro Civico “Gavì Ballero” si prepara a diventare il cuore pulsante del Cap d’Any di Alghero con una serie di appuntamenti che spaziano dalla commedia brillante alle favole contemporanee. La programmazione, inserita nel calendario di eventi promosso dalla Fondazione Alghero e dal Comune, prende il via ufficialmente domenica 22 dicembre alle ore 20:30 con il debutto di “Scatole Cinesi”. Questa produzione della Compagnia Teatro d’Inverno, diretta da Giuseppe Ligios e interpretata da Antonello Foddis e Giovanni Trudu, trae ispirazione dal genio del commediografo inglese Michael Frayn per offrire al pubblico un meccanismo scenico incalzante e surreale. La trama ruota attorno a una cena tra amici che precipita nel caos quando i padroni di casa si rendono conto di aver invitato, per errore, una coppia appena scoppiata insieme al nuovo compagno della donna, innescando una tragicommedia degli equivoci dai ritmi vertiginosi.

L’atmosfera festiva proseguirà poi lunedì 23 dicembre alle ore 18:00 con il primo dei due appuntamenti dedicati alle famiglie della rassegna “Isolotti Fuori Banco”. La compagnia Actores Alidos porterà in scena “Volevo Volare”, un’originale rilettura de Il brutto anatroccolo di Andersen curata dalla regista Valeria Pilia. Attraverso l’uso di pupazzi, maschere e ombre, le attrici Maria Roberta Locci e Michela Laura Cogotti Valera trasformeranno la celebre fiaba in un racconto poetico e ironico sulla bellezza della diversità, esplorando la natura umana attraverso il gioco e il canto.

Il ciclo di spettacoli natalizi si concluderà nel pomeriggio di Santo Stefano, giovedì 26 dicembre sempre alle ore 18:00, con la favola moderna “Regolimondo”. Scritto da Giuseppe Ligios e Marina Serra, lo spettacolo trasporta gli spettatori in un universo parallelo dai toni dark fantasy, dove la dittatura della disciplina ha messo al bando colori e divertimento. In scena, Antonello Foddis, Marina Serra e Giovanni Trudu daranno vita a un’avventura fantastica che affronta temi profondamente attuali come la solidarietà, la collaborazione e l’omogenitorialità, ribadendo l’importanza di restare fedeli a se stessi.

Per tutti gli appuntamenti, realizzati grazie al sostegno della Regione Sardegna e della Fondazione Alghero, è possibile acquistare i biglietti direttamente al botteghino del teatro, che aprirà un’ora e mezza prima di ogni rappresentazione. Mentre per la serata inaugurale il costo è di 12 euro per l’intero e 10 per il ridotto, le date dedicate ai più piccoli prevedono una tariffa speciale per famiglie a 5 euro per gli adulti e 3 euro per i bambini. Per maggiori informazioni e prenotazioni è attivo il numero 3762486698, disponibile anche tramite il servizio WhatsApp.