Campionati Sardi di Atletica, brillano i giovani algheresi

Un weekend di grande atletica in Sardegna, con i Campionati Regionali Cadetti/e (Under 16) e Allievi/e (Under 18), abbinati al Trofeo Pilo. Tra le tante gare che hanno infiammato la pista sassarese, a spiccare sono stati due giovanissimi talenti algheresi che hanno conquistato titoli e medaglie di assoluto prestigio: Giona Calisai e Andrea Marras. Il nome da segnare in rosso è quello di Giona Calisai, 15 anni, tesserato con la Asd Shardana e allenato dal coach Gavino Rassu. Arrivato all’atletica solo otto mesi fa, Giona ha mostrato subito un importante potenziale, esplodendo proprio in questa rassegna regionale.

Il giovane sprinter è diventato: Campione Sardo nei 400m Allievi con un tempo di 52’’39 (nuovo primato personale); Campione Sardo nella staffetta 4×100 Allievi (Pintus/Calisai/Masia/Satta); ViceCampione Sardo nei 200m Allievi con il nuovo personale di 23’’75

La vittoria nei 400m è stata particolarmente significativa: Giona ha saputo gestire la gara con maturità sorprendente per la sua età, mantenendo controllo e lucidità fino agli ultimi metri, dove ha piazzato l’allungo decisivo che gli è valso il titolo. Un exploit che lo pone come una delle promesse più interessanti dell’atletica isolana in questa specialità.

Grande protagonista Andrea Marras dell’Atletica Ichnos Sassari, autore di un fine settimana da incorniciare. L’atleta algherese, che si sta preparando alle prove multiple, ha conquistato due titoli regionali con altrettanti primati personali: Campione Sardo Cadetti nel Lancio del Giavellotto con 40,89 m (nuovo personale); Campione Sardo Cadetti nel Salto in Lungo con 5,79 m (nuovo personale)

Due successi arrivati con freddezza e determinazione, rispettivamente all’ultimo lancio e all’ultimo salto, a testimonianza di un carattere competitivo e di una crescita tecnica costante. Questi risultati gli valgono la convocazione, con la rappresentativa regionale, ai Campionati Italiani Under 16 di prove multiple in programma a Viareggio il 4–5 ottobre.

Molto bene si sono comportate anche le ragazze algheresi presenti a Sassari: Emma Carboni (Delogu Nuoro) ha ben figurato nei 100 e 200 metri Under 18, mentre Camilla Sole Mastroleo (Shardana Sassari) ha ottenuto un’ottima prestazione nei 300 metri Under 16.

Tutti e quattro questi atleti – Calisai, Marras, Carboni e Sole Mastroleo – hanno mosso i primi passi e sono cresciuti sportivamente tra le fila della società locale Alghero Marathon, a conferma della vitalità di un vivaio che meriterebbe sempre più attenzione e sostegno. Un plauso va anche alle famiglie, che sostengono con sacrificio gli spostamenti e gli allenamenti settimanali a Sassari, dimostrando come dietro ogni medaglia ci sia impegno, dedizione e passione.