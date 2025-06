Campionati nazionali MMA: cinque ori, un argento e un bronzo per il Team Tarantini

Sette medaglie su otto atleti in gara. È questo il bilancio del Team Tarantini di Sassari, protagonista ai Campionati nazionali assoluti di Mma organizzati da Federkombat e andati in scena al Palazzo del Turismo di Jesolo dal 31 maggio al 1° giugno. Un evento che ha visto convergere oltre 1300 atleti da tutta Italia, 450 dei quali impegnati esclusivamente nelle Mixed martial arts. La squadra sassarese è stata capace di lasciare il segno. Gli atleti allenati da Angelo Tarantini sono saliti sette volte sul podio, portando a casa cinque medaglie d’oro, una d’argento e una di bronzo. Un risultato che ha contribuito alla conquista del titolo nazionale a squadre, ottenuto in sinergia con il Team Aurora.

I campioni italiani del team sassarese sono Matteo Dore (66 kg Junior), che ha vinto, aggiungendo il titolo alle due coppe Italia e ai due Italian Open Jr. quindi Andrea Macis (61 kg), il più giovane della sua categoria, che conferma il successo del 2024 bissando il titolo, Ilenia Murgia (48 kg Junior), e ancora Daniele Mela (66 kg Senior) e Gaia Lissia (52 kg Youth). Completano il medagliere Francesco Torre, argento nei 61 kg Youth e Nicola Pontrandolfo, bronzo nei 61 kg Youth A.

«Il livello era alto sotto ogni aspetto, sia tecnico che organizzativo – spiega Angelo Tarantini, tecnico della Commissione nazionale Mma e responsabile per la disciplina in Sardegna –. Questo tipo di eventi dimostra come la federazione stia lavorando in maniera seria per far crescere il movimento. Inoltre, la presenza della Cage Warriors Academy in Italia, grazie al direttore tecnico nazionale Lorenzo Borgomeo, è un’opportunità concreta: offre ai giovani atleti la possibilità di confrontarsi e crescere in un contesto europeo, spesso anche davanti al pubblico di casa».

Il Palazzo del Turismo ha ospitato in contemporanea anche i Campionati assoluti di Kickboxing, confermando la centralità della manifestazione nel calendario delle discipline da combattimento.

L’agenda del Team Tarantini non si ferma. Il prossimo evento è in programma proprio a Sassari il prossimo 28 giugno, quando nella struttura di via Venezia si disputerà la 14ª edizione del Cage Warriors Academy. Sarà una nuova occasione per testare sul campo la preparazione degli atleti isolani e dare continuità al percorso di crescita iniziato da anni sotto la guida tecnica di un team ormai ben rodato.